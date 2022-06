Els establiments s'havien queixat per la reducció de taules

Actualitzada 16/06/2022 a les 19:53

Tal com ja estava previst, aquest dijous ha començat a aplicar-se el nou decret municipal que obligava a les terrasses ubicades a la primera coca de la Rambla Nova a seguir una nova reordenació, tant en superfície com en ubicació, ara només a un dels laterals.Com explicava el Diari Més en la seva edició d'ahir, els propietaris dels establiments afectats per la reordenació havien mostrat la seva queixa perquè, en gran manera, els obligarà a reduir significativament el nombre de taules i, en conseqüència, això farà ressentir-se al negoci.