La reordenació de terrasses de la Rambla Nova indigna els bars que l'ocupen

Els hostalers del tram inicial pateixen per la seva economia i l'encant de Tarragona arran de la reducció de l'espai a sis taules

Actualitzada 16/06/2022 a les 06:33

La reordenació dels espais del tram superior de la coca central de la Rambla Nova indigna els hostalers. La nova normativa els obliga a reduir la superfície de les terrasses i els limita l'aforament a un màxim de 24 persones. Segons comenten, aquesta mesura els perjudicarà perquè molts hauran de treure més de la meitat de les taules, la qual cosa els farà perdre força beneficis i els obligarà, en alguns casos, a reduir la plantilla. També destaquen el greuge que comporta per a Tarragona a nivell de dinamisme ciutadà i de turisme.

Ara mateix, un total de sis negocis gaudeixen de terrassa a la coca central. El nou decret, que s'haurà de complir a partir d'avui, indica que la superfície màxima serà de 24m2, en forma de rectangle de 2 metres d'amplada i 12 metres de llargada. La terrassa, d'una sola filera, haurà de tenir una separació de 2,5 metres de distància amb els parterres per garantir el lliure ús del mobiliari urbà. Els hostalers, que actualment aprofiten aquesta zona, consideren inútil la mesura perquè «per allà no hi passarà ningú», tal com exposa un d'ells. D'aquesta manera, els negocis només disposaran de sis taules de quatre cadires.

A més a més, se senten doblement perjudicats perquè els hi han comunicat just abans d'estiu, quan altres anys el permís els hi havia arribat al març o l'abril, segons afirmen. «Mai havien estat tan restrictius en aquest sentit. A l'estiu la gent el que vol és asseure a la terrassa», comenta Javier Pinedo, del restaurant Bocois. Pinedo comenta que perdran més de la meitat de les taules i, a més a més, hauran de traslladar-les a la part més allunyada d'on hi ha el seu local, ja que a partir d'avui totes les terrasses s'hauran d'ubicar al mateix costat de la coca, el costat on es troba el Teatre Tarragona. «Pot ser que haguem de prescindir d'algun treballador perquè facturarem molt menys», es lamenta Pinedo. Altres propietaris asseguren que també hauran de prendre mesures dràstiques si no els hi ofereixen una solució.

Els hostalers també insisteixen en el mal que fan a la ciutat. «Eliminar terrasses suposa un problema per venir a Tarragona a dinar o sopar. Estàs traient-li un servei al ciutadà», explica el propietari de Bocois, que porta nou anys amb la mateixa terrassa. Un altre propietari exposa que «estan aconseguint que Tarragona es converteixi en una ciutat dormitori».

En els anys anteriors, segons explica un dels hostalers, «pagàvem un suplement si ens passàvem dels 24 m2, i ja ens anava bé». La nova norma pretén regular les activitats de l'espai. Fonts municipals van assegurar que la reordenació vol garantir un repartiment equitatiu entre els establiments i fer que la zona sigui compatible amb la resta d'usos. La seva necessitat, tal com van apuntar, es justifica pel fet de venir d'un període d'excepcionalitat per la covid, amb unes superfícies superiors a les ordinàries.

Un altre establiment amb terrassa, ubicada fora de la coca central i prop del Balcó, també haurà de reduir a la meitat el nombre de taules. «Nosaltres només tenim terrassa. No sé com sobreviurem, no vull haver de fer fora la meitat de la plantilla», expressa l'empresari sobre una terrasa d'unes trenta taules que, segons assegura, porta 35 anys al mateix lloc. «Vaig preguntar fa uns mesos a l'Ajuntament, quan vaig començar a ser el titular de l'establiment, i em van dir que no hi havia problemes amb la terrassa. Em sento enganyat», manifesta.