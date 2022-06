La CUP de Tarragona porta a Antifrau la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis

La denúncia «com a possibles responsables del frau» l'han realitzat contra Josep Fèlix Ballesteros, Javier Vilamayor, Víctor Sánchez i Salvador Caamaño, a més de l'Ajuntament i Societat Civil Catalana

Actualitzada 16/06/2022 a les 18:24

L'Assemblea Local de la CUP de Tarragona ha anunciat aquest dijous que han denunciat a l'Oficina d'Antifrau les presumptes irregularitats de la venda d'entrades dels Jocs Mediterranis, celebrats a Tarragona el 2018.La formació han explicat que arran d'una sèrie d'articles publicats al portal digital 'Porta Enrere', van considerar que existien prou elements per denunciar-ho d'Antifrau.Gemma Vendrell durant la roda de premsa explicava que aquesta denúncia gira en dos sentits. Per una banda, que Societat Civil Catalana va tenir accés al sistema de venda d'entrades, «quan no complia amb els requisits per formar part de la venda anticipada, reservada exclusivament a comitès olímpics nacionals o patrocinadors», presumiblement, afegeix «per tenir un ambient favorable a la presència del rei Felip VI en un acte pagat amb diners públics». Per altra banda, segons han indicat des de la CUP, la denúncia, també que les invitacions per assistir a les cerimònies i proves esportives «van ser el triple que les venudes». En concret, es van regalar 60.950 entrades i se'n van vendre 28.940, «sense tenir constància de a qui es van regalar les entrades i sota quin criteris».Les anticapitalistes han explicat que la denúncia «com a possibles responsables del frau» l'han realitzat contra Josep Fèlix Ballesteros, Javier Vilamayor, Víctor Sánchez i Salvador Caamaño, entre d'altres. I, pel que fa a les entitats i institucions, contra l'Ajuntament de Tarragona i Societat Civil Catalana, entre d'altres.La formació anticapitalista ha recordat la «inacció» de l'equip de govern en fer públics els comptes i l'auditoria dels Jocs, que, per a ells van representar «un malbaratament de recursos públics, la instrumentalització de l'esdeveniment en favor dels interessos espanyolistes, la militarització de la ciutat i un desgavell organitzatiu, juntament amb l'absència total d'assumpció de responsabilitats o autocrítica».