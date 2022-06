La Colla Diables Voramar del Serrallo-Víbria i el Ball de Serrallonga presenten els Ninots

La tradicional Desvetlla dels Ninots es farà aquest dissabte a la plaça del Fòrum

Actualitzada 16/06/2022 a les 08:56

La Colla Diables Voramar del Serrallo-Víbria de Tarragona i el Ball de Serrallonga han organitzat per aquest dissabte, 18 de juny, la tradicional Desvetlla dels Ninots. L'acte, que es farà a partir de les 22.30 h a la plaça del Fòrum, pretén donar el tret de sortida a l'estiu. Els ninots, protagonistes de l'acte, són els que es cremaran a les fogueres de la ciutat durant la nit de Sant Joan.El recorregut, que enguany és nou, començarà a la plaça del Fòrum, i passarà pels carrers Merceria, Major, Nau, Pilats, plaça del Rei, passeig de Sant Antoni, i acabarà als jardins de la Casa de la Festa, on es podrà fer el primer tast de la mamadeta de l'estiu. L'itinerari estarà amenitzat, com ja és tradició, per la xaranga Bandtocats.Com cada any, els Ninots aporten la part més satírica de la festa i es fixen en temes d'actualitat. Enguany, la Ninota encarna una mestra d'escola, amb les mans lligades i una bandera espanyola a la boca, que vol mostrar la disconformitat amb la sentència del TSJC, sobre l'obligatorietat d'haver d'impartir el 25% de les classes en castellà. Per la seva banda, el Ninot és el virus de la covid que es mou amb un patinet elèctric i penjant té un mono, fent sàtira del que tot apunta que serà la nova pandèmia: la verola del mico.Els dos Ninots seran cremats la tarda-nit de Sant Joan, a les fogueres del Serrallo i de la plaça Corsini.