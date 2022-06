L'Hospital Joan XXIII incorpora la cirurgia assistida per exoscòpia

És la primera vegada que es realitza aquesta tècnica a la província de Tarragona

Actualitzada 16/06/2022 a les 14:00

El Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona, juntament amb el Servei de Neurocirurgia, ha realitzat per primera vegada al territori cirurgies assistides per exoscòpia amb l'objectiu de reconstruir la base del crani i de l'orella d'un pacient jove i per a una reconstrucció faringolaríngia. És la primera vegada que aquesta tècnica es realitza a la província de Tarragona i permet fer cirurgies amb un gran nivell de detall.L'Equip d'Otorrinolaringologia liderat pels cirurgians Jorge Meran i Joan Carles Flores explica que «l'exoscopi permet tenir, en un sol aparell, visions de microscopi i de mida real, amb un nivell de detall molt gran i en tres dimensions». Els especialistes afirmen que aquesta innovació tecnològica «permet realitzar procediments avançats de diverses especialitats, no tan sols de l'otorrinolaringologia i la neurocirurgia, com aquests casos. També altres serveis poden beneficiar-se'n».El gran avantatge és que el cirurgià no ha d'utilitzar un microscopi i pot operar amb el cap aixecat, mirant una pantalla on es veu la imatge en tres dimensions, recollida per l'Equip. Els professionals tenen millor visió de la zona de la intervenció i profunditat de camp, cosa que millora la tècnica. Per tant, permet als professionals ser més curosos i precisos. A més, es tracta d'una tècnica que permet fer docència quirúrgica de primer nivell, imprescindible per a un hospital de referència en docència i recerca.