L'Ajuntament de Tarragona es fa enrere i permetrà les dues revetlles al Barri de Port per Sant Joan

Els veïns havien amenaçat amb la suspensió de tots els actes per la postura municipal

Actualitzada 16/06/2022 a les 15:41

L'Ajuntament de Tarragona permetrà finalment que el barri del Port a la Part Baixa de la ciutat pugui celebrar dues revetlles per Sant Joan. Aixó ho ha anunciat l'Associacio de Veïns després de reunir-se mab representants municipals.Aquest any, a més de la tradicional revetlla a la plaça dels Carros, els veïns proposaven realitzar la denominada Kuki Friendly Party,, vinculada a un establiment del carrer Rebolledo i dedicada al col·lectiu LGTBIQ+.L'Ajuntament, però, va denegar el permís aduïnt molèsties als veïns i que es tractava d'una iniciativa de caire comercial i privat. Aquesta negativa va fer que l'Associació de Veïns del Barri del Port anunciés la suspensió de les activitats que tenia previstes per Sant Joan.Ha estat després d'aquest anunci que ha arribat la reunió amb el consistori i el seu canvi d'opinió. D'aquesta manera, i ja amb el vist-i-plau municipal, al barri hi haurà doble revetlla per Sant Joan. A partir de les 23 h a la plaça dels Carros i al carrer de Rebolledo. Prèviament els veïns tenen previst fer un sopar de germanor.