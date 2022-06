Trenta-tres socorristes controlaran les platges de la ciutat de Tarragona des d'aquest dimecres

Des de l'ajuntament esperen una afluència de banyistes similar a la del 2019 i per aquesta raó s'ha reforçat el dispositiu de la Creu Roja i el de la Guàrdia Urbana. Així, s'ha revisat el contracte amb l'organització humanitària, que inclou una millora de les condicions salarials dels socorristes i dues noves incorporacions, a més d'una nova torre de vigilància.

Pel que fa al cos policial, a més dels vuit agents, també hi haurà set unitats que els donaran suport. En relació amb els drons, la consellera de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona, Cristina Guzmán, ha indicat que farà vigilància a zones de difícil accés, com els penya-segats i àrees boscoses, on es controlarà que no es facin focs recreatius o acampades il·legals. També es vigilarà especialment que no es facin salts al mar des de les roques. El dispositiu policial funcionarà fins l'11 de setembre de set del matí a deu de la nit. A més, Protecció Civil destinarà tres persones a diferents tasques, que comptaran amb la col·laboració de l'associació de voluntaris del cos.

Crítiques a Costes

La consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, ha exposat que enguany la temporada comença amb les platges «bastant malmeses» a causa dels temporals, sobretot les del Miracle, Arrabassada i Llarga. Miguel ha estat crítica amb la gestió de Costes de l'Estat pel que fa a l'aportació de sorra.

«No entenem com s'ha calendaritzat», ha dit, en referència a fer les aportacions a principis de juny. A més, ha assenyalat que «s'hauria d'haver aprofitat la conjuntura per retirar les pedres que el càmping Palmeras de la platja Llarga va posar després del temporal Gloria i que han quedat descobertes amb els temporals d'enguany». Alhora, ha afirmat que és «urgent» que es tinguin els resultats de l'estudi de dinàmiques del litoral impulsat per l'Estat.

Finalment, ha qüestionat que a les platges de Tamarit i Altafulla s'hagi fet l'aportació de sorra tan tard perquè «és un moment vulnerable» per a la cria del corriol camanegre.