Els veïns de parcel·les Iborra de Tarragona esperen l'inici d'obres en uns mesos

Afirmen que els projectes de reparcel·lació i urbanització ja estan gairebé enllestits

Actualitzada 14/06/2022 a les 20:53

Els veïns de la zona coneguda com parcel·les Iborra, compresa entre la vall de l'Arrasbassada, l'ermita de la Salut i l'estadi del Nástic, podrien veure com comencen les obres de parcel·lació i urbanització, llargament ajornades, abans que acabi l'any. Axí ho afirmen després dels seus contactes amb l'Ajuntament, un cop el projecte es va veure interromput per l'anulació del POUM quan tota la tramitació estava gairebé enllestida. Parcel·les Iborra, un barri gairebé d'autoconstrucció, no compta a hores d'ara amb cap regulació oficial, més enllà de la voluntat municipal d'arranjar el problema.

El president de l'Associació administrativa de cooperació de les parcel·les Iborra, Enric Casasayas, ha indicat que «quan el TSJC va anul·lar el POUM de Tarragona, el 2018, ens vam quedar sense normativa però, gràcies a les normes subsidiàries que atenen les qüestions més urgents, ara estem a només unes setmanes de què s'aprovin els projectes de reparcel·lació i urbanització».

Aquests dos projectes convertiran el barri en un lloc amb característiques similars als altres, però tampoc han estat exempts de polèmica, ja que de l'extensió que s'assigni a cada propietat dependran les contribucions que els veïns hagin de pagar. En primer terme, per finançar les obres d'urbanització, que inclouen els subministraments de gas, llum, aigua i clavegueram. Actualment totes les cases disposen de fosses sèptiques, i reben les altres connexions fora de les xarxes principals.

Segons Cassayas, un cop els plans anteriors es van haver d'anul·lar atesa l'absència del POUM, es va començar a treballar en els nous projectes, de manera que pròximament estaran enllestits. És per això que afirma que les persones de l'Ajuntament amb qui està en contacte, i que no ha precisat, li han dit que «no us estranyeu si veieu les màquines començar la feina abans de finals d'any».

El representant dels veïns remarca que cal que s'ocupin de les seves necessitats vitals. «Això no és una qüestió de que ens donin les llicències. És una qüestió de dignitat», diu.

Casasayas no espera noves polèmiques al barri. «Entenc que alguns defensaran els seus legítims interessos», diu, en referència als qui els hi toqui pagar per la reparcel·lació una quantitat amb la que no estiguin d'acord, «però el fet és que els que hagin de pagar més estaran finançant instal·lacions en benefici de tota la comunitat», afirma Casasayas.

Pressupost d'execució

El pressupost d'execució de les obres ascendeix a 3.160.726,56 euros dels quals 211.173,81 haurà d'assumir-los l'administració local i la resta, els veïns. Un cop les obres estiguin acabades es podran construir entre 50 i 75 habitatges nous, més de 8.000 metres quadrats de carrers nous amb la possibilitat d'acollir a més d'un centenar de famílies. Aquestes són algunes de les fites que s'aconseguiran amb la urbanització dels terrenys.

El regidor de Serveis Centrals, Jordi Fortuny, ha indicat que, un cop estigui tota la tramitació enllestida, l'Ajuntament no tindrà problemes per finançar la seva part de les obres, ja que «són uns diners que ja estaven consignats d'exercicis anteriors. Això vol dir que no els hem tocat i que, quan siguin necessaris, els farem servir».

Casasayas ha coincidit a afirmar que «hem vist un canvi» en l'actitud de l'Ajuntament, i que aquest cop espera que les obres es duguin a terme, ja que «altres cops hem estat en un moment semblant i al final no ha pogut ser», ha dit en referència a l'anulació del POUM, quan tot el projecte es va quedar sense marc legal per a l'execució després que decaigés.