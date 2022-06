Els amants de les croquetes tenen una cita a la plaça del Rei de Tarragona aquest dissabte

La Fira Aproxima't de productes de proximitat preveu servir-ne més de 2.200 de sis tipus diferents

Actualitzada 15/06/2022 a les 11:58

L'organització de la Fira Aproxima't preveu distribuir un total de 2.212 croquetes aquest dissabte 18 de juny a la plaça del Rei, durant la II Gran Encroquetada Popular de Tarragona. La primera edició es va celebrar amb èxit el 2019, però la pandèmia del coronavirus en va aturar la continuïtat fins ara. La segona edició d'aquest dissabte estarà acompanyada pel Mercat de Productores de Proximitat i per la II Mostra de Cervesa Artesana del Camp de Tarragona.Les més de 2.200 croquetes que es distribuiran a la plaça del Rei estan fetes amb ingredients de proximitat i Km. 0 i s'han preparat amb 6 receptes diferents de la mà del servei de cuina del Casal Popular Sageta de Foc. A banda de les croquetes de carn d'olla de tota vida, es podran tastar croquetes de galtes guisades amb cervesa negra Kesse i farigola, croquetes de seitons fregits del Serrallo i productes del Mercat Municipal de Tarragona, croquetes d'espineta, croquetes d'espinacs a la catalana, croquetes de formatge de cabra Màquia (la Selva del Camp i l'Albiol) amb melmelada de ceba i sal dolça i croquetes de formatge blau Mas d'Eroles i cireres de Vila-Rodona.Entre els paradistes que es troben a la Fira, ja han confirmat la seva presència les tres cerveseres artesanes del Camp de Tarragona que van ser presents en 2019 (Ona, Les Clandestines i Kesse), així com una desena de petites productores de proximitat, com Kombucha La Valiente (Alcover), l'Horta de la Bassa (la Febró), Avellanes de la Solana (la Febró), Vinya Janine (Rodonyà), Espècies a Mà (Tarragona), Formatgeria Mas d'Eroles (Urgellet), Cooperativa Soca-Rel, Menjamiques, Fruits del Gaià (Bràfim – La Brostada), Forn de Mont-ral, Flors de Brugent (Farena), Cultius Gaià o La Garrofina, entre d'altres.Aquesta edició de la fira incorpora un sopar popular que tindrà com a protagonista les Mandonguilles Menorquines de Sant Joan. La Fira se celebrarà durant el matí i la tarda-vespre de dissabte amb un descans a l'hora de dinar, i també s'han organitzat diferents activitats, com un taller d'ungüents d'hipèric de Sant Joan o un tast especial de cervesa artesana, a càrrec de les companyies locals que estaran servint el seu producte durant tot el dia.