El barri del Port de Tarragona suspèn tots els actes de la revetlla de Sant Joan

Els veïns estan descontents amb l'Ajuntament perquè no els deixa fer una segona revetlla

Actualitzada 15/06/2022 a les 20:27

L'Associació de Veïns del barri del Port de Tarragona ha suspès totes les activitats previstes per a la revetlla de Sant Joan. La decisió arriba arran de la denegació per part de l'Ajuntament de l'ús de la via pública a l'acte preparat pel col·lectiu LGTBIQ+ KUKI Friendly Party al carrer dels Rebolledo. «Han estat dos anys durs per la pandèmia i volíem celebrar aquest dia especial amb una altre activitat a banda de l'habitual de la plaça dels Carros per ajudar els negocis», explica la presidenta de l'associació veïnal, Mari Carmen Puig. Davant la negativa del consistori, el barri ha decidit cancel·lar també la festa de la plaça dels Carros com a acte reivindicatiu.

Puig denuncia el greuge comparatiu amb altres barris: «Hi ha altres zones on es celebren moltes festes, per què nosaltres no podem?». L'Associació de Veïns del Port exposa que l'Ajuntament considera que fer dues revetlles pot crear molèsties innecessàries. Al seu torn, els veïns defensen, precisament, que a altres barris de la ciutat això no suposa un problema.

També comenten que el consistori, per a la celebració de la revetlla de Sant Joan, només aporta l'escenari i el servei de neteja, mentre que els organitzadiors se n'encarreguen de la resta i donen feina directa a 27 persones. D'altra banda, des de l'any 2016, segons l'associació, cada setembre s'ha celebrat la revetlla anomenada KUKITecla al mateix carrer dels Rebolledo, la qual cosa suposa experiència en l'àmbit logístic. Un dels punts del decret, tal com assenyalen, detalla que la proposta a Rebolledo és de caràcter comercial i provocaria un greuge amb altres zones de la ciutat. Defensen que a altres parts es fan actes precisament amb l'objectiu de dinamitzar el comerç. «No sé si hi ha possibilitat que s'arregli», conclou Puig.