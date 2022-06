Uns 3.700 alumnes de la demarcació de Tarragona comencen la selectivitat sense incidències

Uns 3.700 alumnes de la demarcació de Tarragona han començat aquest dimarts les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Repartits en 22 tribunals -quatre dels quals a les Terres de l'Ebre- i un centenar d'aules, els estudiants han iniciat la selectivitats amb els exàmens de castellà i llengua estrangera. Enguany les PAU recuperen la normalitat després de la covid i estrenen formularis anònims en els quals els alumnes han de marcar amb una creu si volien rebre els enunciats en català o castellà i que, un cop emplenat, han de deixar sobre la taula visible per als professors que els reparteixen. Entre els joves, nervis i confiança per obtenir la nota que necessiten per poder entrar a la carrera universitària desitjada.

El coordinador de la PAU a la Universitat Rovira i Virgili (URV), Antoni García Español, ha explicat que no hi ha hagut «cap problema» en l'arrencada de la selectivitat. A la demarcació l'estudiantat es pot examinar als mateixos centres que l'any passat, a excepció d'un de Reus que no ha estat necessària. El que ha canviat és el número d'aules habilitades, que ha baixat d'unes 400 a un centenar, ja que sense les restriccions de la pandèmia s'han recuperat els aforaments habituals. «No hi ha ordres del Procicat però hi ha la recomanació que en ascensors i aules portin mascareta, però és totalment voluntari», ha dit García Español.

Tot i això, el format dels exàmens es manté com durant la covid, amb més «optativitat» perquè els alumnes tinguin més opcions per escollir quines preguntes volen respondre. Això s'ha fet «per si durant el curs han perdut una part del programa», ha indicat el coordinador, que alhora ha avançat que l'any que ve aquesta consideració ja no es tindrà.

Castellà «assequible»

En acabar el primer examen, el de castellà, els alumnes estaven força confiats. «Ha anat bé, no hi havia res súper difícil. Ens han preguntat per les figures retòriques, sintaxi, subordinades, un resum d'un text... No ens ha sorprès res», han destacat l'Òscar, el David i el Víctor, de l'institut d'Altafulla. Si els arriba la nota de tall volen estudiar dret i turisme en direcció hotelera, però tot i això l'Òscar s'ha mostrat prudent: «primer fem la selectivitat i després ja veurem».

La seva companya d'institut, Júlia Cervelló, també ha trobat «fàcil» la prova de castellà. «Ens havíem preparat bastant. M'ha costat triar si feia l'opció A o B. Crec que trauré bona nota», ha pronosticat. En el seu cas vol fer Humanitats a la Pompeu Fabra perquè li agradaria treballar en un museu en el futur.

Per la seva banda, Ouissa Del Djabri, de l'institut de Torreforta, ha trobat la prova «assequible». De tota manera ha reconegut que «hi ha preguntes on s'han passat una mica». En el seu cas ha arribat amb nervis a la prova. «Ens han insistit molt amb les PAU i tanta propaganda et satura», ha comentat. En el seu cas, creu que tampoc els ha ajudat haver fet part del batxillerat amb la covid i classes telemàtiques.

Des de la URV controlen que durant els exàmens no hi hagi ningú que copiï o utilitzi mètodes il·legals per treure millor nota. Així, Antoni García Espanyol visita la gran majoria de les aules amb un «detector de comunicacions exteriors». El coordinador acosta l'aparell als alumnes i, mitjançant uns auriculars, pot interceptar comunicacions per Bluetooth o altres sistemes de radiofreqüència. «Si porten algun 'pinganillo', o un rellotge intel·ligent, o es comuniquen amb l'exterior, els detecto. He passat per totes les aules del Campus Catalunya i aniré passant pels centres de manera aleatòria», ha afegit.

De tota manera, ha reconegut que per als alumnes que volen cometre irregularitats el mètode més utilitzat és el tradicional. «La gent encara fa servir xuletes i s'escriu a la cuixa i als braços. Encara no he amortitzat l'aparell», ha dit somrient.