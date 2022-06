«El Tarraco Tren va molt bé perquè et permet veure la ciutat sense caminar»

El nou trenet turístic, més ecològic i amb un itinerari més llarg, espera l'arribada de visitants internacionals per sumar clients

Actualitzada 13/06/2022 a les 22:35

El trenet turístic circula des d'abril per la ciutat amb turistes nacionals i internacionals que desitgen conèixer el centre de l'antiga capital romana. El Tarraco Tren, operat per l'empresa The Yelllow Train, propietat de Jiménez Dorado Autocares, té nou color i nou recorregut per la ciutat i és més ecològic, ja que utilitza gas natural liquat. Tanmateix, espera l'arribada de més visitants internacionals per augmentar el nombre de clients. Segons el gerent de Jiménez Dorado, Rafael Jiménez, «estem al voltant d'un 70% de l'ocupació que prevèiem».

Fins fa dos mesos, Tarragona no havia ofert aquest servei als seus visitants des de l'inici de la pandèmia. El nou itinerari, que comença des de la plaça de la Unesco i té una durada aproximada d'una hora, segueix la línia litoral passant per la platja de l'Arrabassada, el Miracle, el port esportiu i el Serrallo. Després puja cap a la Tarraco Arena, la Necròpolis i la Rambla Lluís Companys. Una vegada a la plaça Imperial Tarraco, puja per la Rambla Nova fins al Balcó del Mediterrani, des d'on es dirigeix a la Part Alta. Una vegada ha passat pel Pla de la Seu, acaba el recorregut al punt d'inici. «En una hora et veus tot Tarragona», exposa Jiménez.

The Yellow Train espera la recuperació del turisme internacional per omplir els vagons. «El visitant estranger no ha pogut venir i acostuma a gastar més que el nacional», comenta Jiménez. Els francesos i els anglesos són els visitants internacionals més freqüents. Un dels conductors, Valero Compte, exposa que acostumen a tenir al voltant d'uns 35 o 40 passatgers per viatge, mentre que la capacitat dels vehicles són de 50 i 54 places. Compte afirma que conduir el trenet «és una feina distreta».

Els clients acostumen a estar satisfets amb el servei del Tarraco Tren, tal com apunta la taquillera dels caps de setmana, Aya Guermache. Guermache sap cinc idiomes per poder comunicar-se amb els passatgers: català, castellà, anglès, francès i àrab.

De ruta per Tarragona

Diferents clients pugen al trenet turístic i es posen els auriculars per escoltar l'audioguia durant el seu recorregut per la ciutat, el qual els permetrà conèixer de manera ràpida els espais més emblemàtics de Tarragona.

Maxence Detaverne puja al primer vagó acompanyat de la seva família, la seva dona i els seus dos fills. Han deixat enrere la seva residència a Lille, ciutat del nord de França, per gaudir d'uns dies de vacances a Tarragona. Tot i això, explica que la platja no els hi agrada. «Fa molta calor», indica. Al mateix vagó pugen Patricia and Geoffrey Barton, matrimoni de Liverpool, al Regne Unit. «Tarragona és molt bonica», expressen. La idea de passar una setmana de vacances a Tarragona va sorgir en rebre un correu electrònic promocional de la ciutat. «Abans del mail ni tan sols teníem constància de la seva existència», explica Patricia Barton. A diferència de Detaverne, als Barton sí que els hi agrada la platja. Exposen que el trenet és un bon servei per «veure tota la ciutat» i destaquen la bellesa de la Part Alta.

A banda dels turistes internacionals, també hi ha visitants de ciutats properes, com Jaume Pons, resident a Vilafranca del Penedès. «Fa temps que no hi venia. Tenia ganes de tornar a veure la ciutat. El Tarraco Tren va molt bé perquè et permet veure-la sense caminar», expressa.