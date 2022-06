Tallaran la Rambla Nova per les jornades 'Tarragona sobre rodes'

Serà divendres a la tarda i tot el dissabte

Actualitzada 14/06/2022 a les 21:57

La conselleria de Comerç, la de Territori i el Patronat Municipal de Turisme de Tarragona, en col·laboració amb Mercats de Tarragona, han programat aquest divendres a la tarda i dissabte matí i tarda unes jornades sobre mobilitat sostenible, turisme i comerç que porten per nom Tarragona sobre rodes. Es tracta d'una activitat de sensibilització de l'ús dels vehicles menys contaminants com cotxes i motocicletes elèctriques, bicicletes i vehicles de mobilitat personal.Aquestes jornades tindran com a epicentre la Rambla Nova i la plaça Verdaguer. La Rambla Nova es dividirà per trams: un es dedicarà a tallers de vialitat; un altre a cotxes elèctrics, on diferents concessionaris cediran els seus vehicles per provar-los; i un tercer tram per a bicicletes elèctriques, on també es faran exhibicions d'skates. Les coques de la Rambla Nova es convertiran en expositors de cotxes, motos, patinets i bicicletes elèctriques, bicicletes manuals, monopatins i altres elements de mobilitat personal de baix impacte. A banda i banda de les coques, la calçada es convertirà en un circuit per testejar els diferents vehicles exposats.

Els concessionaris que participen en aquesta jornada són el Grup Jovacar i Baymoto, Nima Automoció i Baycar. També hi serà present el petit comerç, com PCBox, Monopatin Shop i Ebroh TGN, entre d'altres.

La conselleria de Territori, en coordinació amb les empreses de patinets elèctrics que operen a la ciutat, posaran a disposició els seus vehicles de mobilitat personal perquè, a través del Patronat Municipal de Turisme, es facin visites guiades pels monuments de la ciutat. També hi haurà Djs i xarangues que recorreran el centre de la ciutat amb l'objectiu de portar la gent per tot el teixit comercial del nucli central de Tarragona.