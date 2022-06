Rubén Viñuales presenta un procés participatiu per elaborar el programa municipal

Els socialistes es desplegaran per la ciutat i obriran un web per conèixer l'opinió ciutadana

Actualitzada 13/06/2022 a les 22:26

El cap de llista del PSC a Tarragona, Rubén Viñuales, va presentar ahir al matí un procés participatiu on farà una crida a la citadania perquè l'ajudin a elaborar el programa amb el que es presentarà a les pròximes eleccions. Durant els pròxims mesos, i fins a l'octubre, els socialistes instal·laran paradetes a diversos punts de la ciutat per entrar en contacte amb la ciutadania, i han obert també un web, amb el nom bategaambtgn.com, on qualsevol persona interessada podrà entrar-hi i deixar els seus punts de vista sobre les diverses qüestions. Finalment, al mes de novembre hi haurà un acte de presentació de les conclusions.

Viñuales va indicar, en l'acte de presentació, que «volem una Tarragona de tothom, sense exclusions, amb la implicació de tota la ciutadania i sense deixar ningú a banda». El candidat del PSC va remarcar que «anirem a tots els barris, fins a l'últim racó de la ciutat, perquè volem estar a tot arreu i escoltar a tothom. No volem tarragonins de primera o de segona, en funció de cap criteri. El nostre projecte de ciutat, el que ens farà guanyar les eleccions, serà un projecte consensuat amb el conjunt de la ciutadania».

Viñuales va contraposar també el que considera «projecte de transformació en positiu» amb «l'actual desori en el que, senzillament, no hi ha cap model de ciutat, sinó tan sols la inèrcia d'anar tirant, dia a dia, sense ambició de cap mena», en referència a l'actual govern municipal encapçalat per ERC.

«Crec que la ciutadania haurà d'elegir entre aquest model de ciutat ambiciós que vull liderar o el poti-poti actual mancat de projecte, d'idees i de lideratge», va concloure.