Llevant munta una plataforma contra l'alberg previst a l'antiga Ciutat Residencial

Reclamaran que Cala Romana faci una consulta similar a la que va fer Boscos de Tarragona

Actualitzada 13/06/2022 a les 23:53

Un grup de veïns de les urbanitzacions de Llevant prepara una plataforma per convocar a Cala Romana i altres barris una consulta similar a la que es va fer a Boscos de Tarragona per oposar-se al projecte de la Generalitat, amb suport municipal, d'instal·lar un alberg de gent jove dedicat a la salut mental a la Ciutat del Repòs i de Vancances. Aquests veïns discrepen de la intenció de posar un alberg en aquell indret i acusen les entitats veïnals que en són partidàries de «politització», a favor de la Generalitat i l'Ajuntament. El col·lectiu, que ja ha començat els tràmits per incriure's al registre d'associacions, es vol dir Plataforma Llevant Alberg No, perquè no quedi cap dubte sobre la seva finalitat. Aquesta és la primera conseqüència de la consulta que va organitzar l'associació de Boscos de Tarragona el passat 7 de maig, que va obtenir una participació pròxima a les 700 persones amb el 95% de votants contraris a l'alberg.

Primera reivindicació

La primera reivindicació d'aquesta nova entitat serà «demanar a la junta de l'Associació de Veïns de Cala Romana que convoqui una consulta popular igual que es va fer a Boscos. En cas contrari, nosaltres promourem la consulta», segons indica Marc G., un dels portaveus de la iniciativa. Les persones que s'inscriuen en aquesta plataforma no semblen confiar en la direcció de l'AV de Cala Romana ni en la de la Federació d'Associacions de Veïns de Llevant, i tot perquè aquestes dues entitats es van mostrar d'acord amb el projecte que els va explicar la Generalitat i l'Ajuntament. La idea consisteix, amb un pressupost 15 milions d'euros de fons europeus, fer un alberg juvenil on es promocionarà el benestar emocional d'infants, adolescents i joves. Comptarà amb una capacitat de 556 places i tindrà un funcionament modular que permetrà regular els equipaments segons la demanda. A l'edifici principal s'ubicaran els serveis comuns i les habitacions de grup, i en una segona zona hi hauran mòduls habitacionals. Les obres començaran el 2023, amb la previsió que finalitzin el 2026.

Tot i aixó, els opositors consideren que en aquestes instal·lacions s'hi ubicaran menors estrangers no acompanyats, i per això s'oposen a qualsevol idea o concepte d'alberg i proposen en canvi altres tipus d'usos, com ara equipaments esportius, llars de jubilats o una residència de gent gran.