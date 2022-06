La Cònsol General dels EUA visita Dow Tarragona

Katie Stana, va recórrer les instal·lacions de Tarragona, incloent-hi una visita detallada al Centre d'Innovació de PackStudios

Dow Tarragona va rebre aquest dilluns la visita institucional de Katie Stana, Cònsol General dels Estats Units (EUA) a Barcelona. La diplomàtica estatunidenca va sert rebuda a les instal·lacions de la companyia al polígon Sud per Jon Bilbao, Director General de Dow per a Espanya i Portugal i per Ignasi Cañagueral, Director del Complex Industrial de Dow Tarragona i del Hub d'Operacions del Sud d'Europa.La cónsul i els responsables de Dow van fer una visita per diferents punts d'interès de les instal·lacions de Dow Nord. Aquest trajecte ha inclòs un recorregut perimetral a les unitats d'hidrocarburs.Seguidament, s'han dirigit de nou a les instal·lacions de Dow Sud, a on Katie Stana ha conegut per mitjà d'Àngels Domènech, Directora d'Innovació i Servei Tècnic al client a EMEA del negoci de Packaging & Speciality Plastics, PackStudios, centre de referència mundial en la investigació i el desenvolupament de plàstics sostenibles.Durant la seva estada a Dow Tarragona, Katie Stana ha estat acompanyada per altres membres del seu gabinet com Omar Medina, Cònsol d'Afers Econòmics; i Valerie Ovalle, associada política i econòmica.