Els graus d'Enginyeria i de Salut, els que tenen més ocupabilitat de la URV

Segons dades de l'Observatori de la Universitat Rovira i Virgili, l'any 2020, la llicenciatura d'Història va liderar el rànquing

Actualitzada 13/06/2022 a les 22:14

Els graus d'Enginyeria, els de Ciències de la Salut i els de Ciències Socials (Administració i Direcció d'Empreses, Dret, Economia...) són els que registren una major ocupabilitat al cap de tres anys de finalitzar-los a la Universitat Rovira i Virgili (URV). Així es desprèn de les dades de l'Observatori de la URV. El director d'aquest observatori, Ferran Mañé, explica que «aquesta tònica ha estat habitual en els darrers anys i no ha canviat massa, tot i que algun any (les dades es recopilen cada tres) ha sortit alguna sorpresa, com ha estat el cas de l'any 2020, quan el grau d'Història lidera el rànquing». Tot i això, però, Mañé recalca el fet que les dades s'extreuen de les enquestes que fan als estudiants: «Com més estudiants cursen un grau, més fiable és la xifra i a la inversa». A més, en el cas d'Història, en ser pocs els estudiants d'aquest grau, són menys persones les que han de trobar feina després.

L'any 2020, l'últim del qual se'n coneixen les dades, després del d'Història, continua la llista de graus amb major ocupabilitat amb Economia, Antropologia, Educació infantil, Psicopedagogia, Educació social, Fisioteràpia, Medicina, Arquitectura i les enginyeries elèctrica, electrònica industrial, mecànica, química i informàtica. Aquests catorze graus són els que tenen una mitjana d'inserció laboral al cap de tres anys de finalitzar-los que supera el 90%.

La mitjana de tots els graus que es van impartir a la universitat tarragonina l'any 2020 va ser del 88%, una xifra que, segons Mañé, «es manté des de fa anys». «Tot i que hi ha hagut petites variacions –afegeix–, és força constant i només baixa en èpoques de crisi econòmica». El registre més elevat és del 2008, quan la xifra mitjana va pujar fins al 93%.

Graus d'Educació

A banda dels graus ja esmentats, el director de l'Observatori de la Universitat Rovira i Virgili destaca també els relacionats amb l'educació: «Tot el que està relacionat amb aquest sector sempre funciona molt bé. Els mestres de qualsevol especialitat, per exemple, acostumen a tenir unes bones xifres d'inserció laboral un cop acabat el grau».

Pel que fa a les Ciències Socials, tot i que en el llistat de l'any 2020 és el grau d'Economia el que s'emporta la palma, amb una mitjana d'ocupabilitat que supera el 90%, «Administració d'Empreses i Dret acostumen a estar per davant i, si ens fixem en les xifres d'aquell any, tenen pràcticament les mateixes, amb un 88% i un 89% respectivament». Els graus de la facultat de Comunicació de la URV «també tenen una molt bona sortida laboral», explica Mañé. «El de Publicitat, per exemple, va tenir una mitjana d'inserció laboral del 85% l'any 2020», conclou.

El director de l'Observatori de la URV considera que, en general, «els graus universitaris de la Universitat Rovira i Virgili tenen una inserció laboral ràpida i altíssima». Per una banda, hi ha una part de l'ensenyament, com les enginyeries i les Ciències de la Salut, «on els estudiants, abans d'acabar el grau, ja estan ocupats». Per l'altra, hi ha graus amb un mercat laboral més petit però, «tot i que pot costar una mica més trobar feina, la formació universitària millora molt aquesta situació i registra xifres més altes que en els casos en què no existeix aquesta formació», afegeix.