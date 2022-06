El Port de Tarragona fa obres per millorar l'estat del pont mòbil

Les obres compten amb un pressupost de 174.823€ per millorar el tauler superior metàl·lic on s'hi assenta l'asfalt

Actualitzada 14/06/2022 a les 13:04

El Port Tarragona ha començat les obres de millora al tauler superior metàl·lic del Pont Mòbil. Es tracta de la part on s'hi assenta l'última capa d'asfalt que va quedar malmesa pel pas del temps i el gran volum de trànsit que viu diàriament. Les obres compten amb un pressupost de 174.823€ i tenen una durada estimada de 3 mesos.Els operaris treballaran durant els caps de setmana, de divendres a la tarda fins el diumenge al vespre, per tal de minimitzar al màxim l'afectació a l'activitat normal del Port.Durant aquesta franja operativa de reparació es dona pas alternatiu per un carril per d'aquesta manera no tancar el trànsit a una de les infraestructures més utilitzades al Port.En una recentment inspecció en profunditat de l'estat de les soldadures i elements estructurals metàl·lics del pont mòbil es van detectar una sèrie de desgastats en la part més superficial del tauler metàl·lic de cada fulla.En el cas del Pont Mòbil es retiraran quatre franges d'1,20 m d'amplada i 91 metres de longitud (dues franges per carril de circulació) deteriorades pels més de 2.200 vehicles diaris que circulen pel pont mòbil, dels quals prop de 460 són vehicles pesats, amb puntes diàries de fins a 1000 vehicles pesats.El Pont Mòbil es va posar en servei el novembre del 1999 i va servir per connectar la part dels molls de ribera i els adossats al dic de llevant desviant el pas de vehicles pesants per l'interior de la ciutat.El pont mòbil del Port de Tarragona està format per dues fulles que basculen al voltant d´unes ròtules situades a les piles, deixant entre aquestes un canal de navegació d´uns 70 metres d´ample. La distància entre ròtules és de 80 metres, fet que suposa 40 metres de mènsula a cada fulla que s'obre i tanca diàriament. Les piles sobre les quals recolza el tauler són de formigó blanc i tenen una alçada d'uns 10 metres sobre el nivell del mar.