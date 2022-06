Un sisè detingut ha quedat en llibertat amb mesures cautelars

Actualitzada 13/06/2022 a les 12:37

El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a cinc dels sis detinguts que va rebre aquest diumenge per tràfic de drogues. Segons ha informat el TSJC, el sisè detingut ha quedat en llibertat amb mesures cautelars de retirada de passaport, prohibició de sortir del territori i compareixences en el jutjat.La causa està oberta per un delicte contra la salut pública. L'operatiu que va portar a les detencions va tenir lloc divendres passat al barri de Campclar de Tarragona. El macrodispositiu de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona va permetre desarticular dos dels grups més actius de la zona que venien al detall cocaïna, heroïna i marihuana.