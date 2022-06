L'Ajuntament de Tarragona dona prioritat al futur parc multiesportiu de Ponent

El projecte, ja redactat i a l'espera de la partida pressupostària, incorporarà diferents equipaments

Actualitzada 13/06/2022 a les 00:35

L'Ajuntament donarà prioritat al parc multiesportiu de Ponent. El projecte ja està redactat i contempla la incorporació de diferents equipaments a la parcel·la ubicada entre el carrer Mas de Sevil i el passeig de Mil·les Dalmau. «Estem treballant en la partida pressupostària que ha d'acompanyar el projecte, un projecte consensuat amb els veïns i molt necessari per a l'Albada i Parc Riuclar», assegura el conseller de Territori, Xavier Puig.

El futur parc inclourà una nova pista poliesportiva, on es podran practicar difrents esports, com bàsquet i futbol sala, i una pista de patinatge. També s'incorporarà un espai per jugar a petanca, un circuit de salut i una zona d'escacs. A més a més, el consistori incorporarà vegetació per fer més amable i natural el parc i crear zones d'ombra. Avui dia, aquest espai compta únicament amb una minipista per practicar futbol sala i bàsquet.

La parcel·la on anirà el parc ocupa un total de 6.552 m2, 1.224 dels quals es destinaran a la nova pista poliesportiva i a la de patinatge. L'espai delimitat per a petanca, el circuit de salut i la zona d'escacs ocuparà 1.487 m2. Una vegada comencin les obres, el termini d'execució estimat és de cinc mesos.

Nous parcs a la ciutat

L'Ajuntament de Tarragona treballa en la construcció de més parcs arreu de la ciutat. El darrer mes de maig ja es va inaugurar el parc inclusiu del carrer d'Ixart. En el marc dels pressupostos participatius, la plaça de la Farinera de Torres Jordi i l'Anella Mediterrània tindran abans de la tardor dos nous equipaments destinats a infants.

La font buida de la plaça de la Farinera de Torres Jordi es convertirà en un parc infantil amb diferents elements i terra de cautxú continu. El mur perimetral de la font s'aprofitarà per delimitar-lo, donar seguretat i fer de seient per als acompanyants. D'altra banda, el parc de l'Anella Mediterrània, que s'instal·larà al costat del camp de rugby i del llac, contempla dues zones d'actuació. La primera tindrà gronxadors i un castell multijocs, entre altres. La segona zona comptarà amb aparells d'entrenament i exercici. L'actuació requereix que les taules de pícnic es desplacin però es reubiquin al mateix espai.

El barri de Sant Salvador també comptarà aviat amb un parc multiesportiu. La zona lúdica i esportiva, ja en obres, estarà acabada a finals d'octubre i tindrà diferents equipaments. L'actual descampat comptarà amb zona de patinatge, pista de futbol sala, bàsquet i handbol, aparells infantils, espai per a gossos, taules de ping-pong, un circuit saludable o taules d'escacs, entre altres.