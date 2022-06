El menjador social de Bonavista té reserves per a un altre mes

Un festival de dansa va recollir dissabte més de 1.000 quilos d'aliments i 300 litres de llet

Actualitzada 12/06/2022 a les 19:54

El festival de dansa La vuelta al mundo, organitzat per la l'academia de dansa Ritmos, de Bonavista, va aplegar dissabte a la tarda 600 persones i més de 1.000 quilos de menjar destinat al menjador social de Bonavista, a més de 300 litres de llet. El certamen musical, que es feia a benefici del menjador, tenia com a condició que el preu de l'entrada consistia en una donació alimentària. Per l'escenari van passar tots els grups de l'acadèmia, 24 grups i 120 ballarins, des de P4 fins els adults, i el repertori va incloure tot tipus de danses d'arreu del món. Atesa la gran quantitat de persones que hi van participar, com a intèrprets i com a públic, l'acte es va fer al poliesportiu lleuger de la Pobla de Mafumet, perquè les instal·lacions de Bonavista no disposaven d'espai suficient.Un dels organitzadors, Jonatan Rodríguez, va qualificar l'acte «d'excel·lent», perquè «pel fet de fer el festival, moltes persones han pogut adonar-se que, amb aquest tipus de coses, poden unir-se per ajudar».Tot i això, Rodríguez no veu que els problemes s'hagin resolt: «Amb el recapte que hem fet, el menjador social tindrà rebost per a un mes, i després haurà de tornar a viure al dia, distribuïnt constantment els productes que rep. Aquesta és la situació que patim», afegeix el voluntari.Per aquesta raó, Rodríguez veu una possible solució en seguir el model que l'acadèmia de dansa ha iniciat. «Si les entitats i la resta d'associacions, especialment els clubs de futbol, poden fer espectacles i trobades com el que hem fet nosaltres, això significarà més recapte d'aliments per al menjador», explica. «Cal que els grups que puguin moure multituds les moguin amb finalitats solidàries i socials», conclou.L'Associació Joventut i Vida, de qui depèn el menjador social de Bonavista, coordina diverses activitats en el món assistencial. Pel que fa al menjador, s'ha fixat com a objectiu garantir un plat calent de menjar al dia a les famílies més necessitades. Segons afirmen, elaboren un menú seguint les pautes de la dieta mediterrània. Des de 2013, serveixen uns 4.000 àpats al mes.L'associació també presta atenció a persones sense llar, es cuida de situacions d'urgència social, i disposa d'una unitat de gent gran on atenen i acompanyen persones grans en situació de vulnerabilitat i en el llindar de la pobresa, per fer front a l'aïllament i la soledat no desitjada.