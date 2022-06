Deu empreses opten a explotar l'antic restaurant Iot de la platja Llarga

S'adjudicarà les pròximes setmanes, però difícilment podrà reobrir aquest estiu, ja que s'han de dur a terme obres de condicionament del local

Actualitzada 12/06/2022 a les 19:30

L'antic restaurant Iot de la platja Llarga de Tarragona té molts pretendents. Deu empreses han presentat proposta per aconseguir l'explotació de l'històric local per als pròxims anys. Aquesta temporada d'estiu, però, difícilment podrà obrir al públic perquè cal fer obres de condicionament del local, unes obres que aquestes deu empreses han hagut d'incloure en el projecte que han presentat, a més d'un pla d'explotació i funcionament del local i una proposta econòmica. El concurs públic es resoldrà les pròximes setmanes, segons la Generalitat i, tenint en compte que ha passat ja gairebé mig mes de juny, és molt complicat que els treballs de condicionament i adequació del local estiguin enllestits per poder obrir aquest estiu.

La concessió del bar-restaurant serà per a un període de 10 anys des de la data de formalització, amb un cànon mínim de 50.725,48 euros anuals (sense impostos). L'antic local Iot és un espai ubicat a la platja Llarga, situat a la planta baixa de l'immoble, amb una superfície construïda de 258,93 m2 i tres terrasses exteriors amb un total de 501,58 m2.

Els antics propietaris, que van regentar el restaurant durant 35 anys, van tancar portes l'1 de novembre de l'any passat amb un dinar popular i diversos concerts per acomiadar-se de la clientela. El restaurant havia mantingut l'activitat malgrat que a finals de l'any 2018 havia finalitzat la concessió de la Generalitat, ja que es tracta d'un equipament inclòs dins el pla d'usos de l'antiga Ciutat Residencial. Des d'aleshores i fins a finals de 2021, els propietaris van decidir continuar la seva activitat, tot i els requeriments que va fer la Generalitat. Ells i diversos clients van dur a terme vàries protestes, alguna d'elles en sessió plenària de l'Ajuntament de Tarragona, per aconseguir mantenir la concessió d'un restaurant que van aixecar i el van convertir en referència a la ciutat de Tarragona. Malgrat totes aquestes accions, l'administració catalana va recuperar el local després d'un llarg contenciós als jutjats. El restaurant Iot es va posar en marxa, de la mà del tarragoní Josep Maria Donato, l'1 d'agost de 1986 i s'havia convertit en un dels locals més emblemàtics de la platja Llarga de Tarragona.

A partir d'ara, però, seran unes altres les persones que explotin l'espai. I és que els antics propietaris van optar per obrir un nou restaurant a la ciutat, a la plaça del Mercat, on «es continuarà escrivint la història del Iot», segons resava el comunicat que van enviar el dia del tancament del local el novembre passat.

Per adjudicar l'explotació de l'emblemàtic bar-restaurant de la platja Llarga de Tarragona, l'òrgan de contractació valora, juntament amb l'oferta econòmica i tècnica, aspectes relacionats amb la gestió ambiental del local. A més, es tenen en compte els criteris socials dels projectes com ara la possibilitat de contractar persones a l'atur, amb discapacitat o treballadors de la mateixa localitat. També es valoren les mesures per garantir la paritat de gènere i la conciliació familiar, la capacitat de generar llocs de treball indefinits i de qualitat o el compromís de contractar proveïdors i empreses locals.