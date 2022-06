El Mèdol de Tarragona exposa la primera gran mostra individual de l'artista d'Alcanar

La coentor és un terme d'ús habitual al País Valencià i, per extensió, en poblacions del sud de Catalunya com Alcanar, poble de naixement del pintor Ivan Forcadell (1993). L'expressió fa referència a l'estil extravagant, kitsch o cridaner, si bé no sempre entès de forma pejorativa, i és també el títol de la primera gran mostra individual de l'artista a Tarragona, que es va inaugurar el passat dissabte al Mèdol Centre d'Arts Contemporànies.

La coentor d'Ivan Forcadell està impregnada d'aquest esperit, i s'expressa a través d'un collage acolorit i descarat, molt personal, que l'artista qualifica de pop brut. Forcadell, considerat un prodigi de la seva generació, s'inspira en l'univers popular i rural d'Alcanar per posar en valor les coses petites, d'aparença quotidiana, tot barrejant pintura, teixit, ceràmica i tinta.

L'exposició està comissariada per la crítica d'art Gabriel Virgilio Luciani i ocupa les Golfes de Casa Canals. De forma complementària, el Museu d'Art Modern n'acull la producció ceràmica. A més, Forcadell s'ha emportat a Tarragona fetitxes de la seva col·lecció personal, objectes inspiradors i coents, que habitaran aquests dies la planta noble de Casa Canals, en una mena d'ocupació dels espais tradicionalment burgesos.

Durant la presentació de l'exposició, Vicent Fibla, director del Centre d'Arts, va subratllar «la projecció i la qualitat productiva d'Ivan Forcadell, que ha exposat en galeries privades en l'àmbit internacional i amb peces en importants col·leccions de tot el món, però s'estrena individualment a Tarragona».

El jove artista, que viu i té el taller a Alcanar, inaugurarà en pocs dies una altra mostra a Los Angeles (Estats Units). Però, tal com subratlla la comissària de l'exposició, «la mostra ve a ser una tornada de Forcadell als seus orígens tarragonins després de participar en indrets com França i Estats Units». Gabriel Virgilio Luciani destaca també que, «en una operació subversiva», l'artista «ha inserit gairebé sigil·losament la cultura pagesa i canareva a les cases dels col·leccionistes burgesos que s'han vist seduïts pel seu treball». En aquest context, conclou la crítica d'art, «les Golfes, aquell lloc menyspreat per les classes benestants, esdevé el lloc ideal per exposar la seva obra». Per la seva banda Manel Margalef, director del Museu d'Art Modern, va destacar «la gran diversitat de registres» de Forcadell i el bon moment en què l'artista es dona a conèixer a Tarragona. «El seu treball comença a tenir molta difusió i ha estat acceptat en galeries i fires del circuit artístic interessants», va concloure. A hores d'ara, Forcadell està treballant en una versió del rellotge de sol del 1792 que hi ha entre la plaça Major i el carrer de la Generalitat d'Alcanar. La previsió és que aquesta nova interpretació d'aquesta peça històrica s'instal·li a l'agost a les Cases d'Alcanar.

La coentor es podrà visitar al Mèdol Centre d'Arts Contemporànies fins al dia 11 de setembre.