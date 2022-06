En Comú Podem s'oposa al projecte de construcció d'una nova terminal de creuers a Tarragona

Els comuns argumenten que aquest model de turisme aporta més perjudicis que beneficis a la ciutat

Actualitzada 12/06/2022 a les 18:42

La branca tarragonina d'En Comú Podem, ha reaccionat a l'anunci de l'inici de la construcció d'una nova terminal per a creuer per aquest proper 2023 i, s'ha posicionat en contra d'aquesta acció.A través d'un comunicat, els comuns han expressat la seva oposició al projecte, argumentant que les inversions i polítiques públiques envers el turisme, haurien d'anar dirigides a consolidar un model de turisme sostenible i de qualitat, fet que contrasta, segons el partit, amb l'impacte negatiu que genera el turisme massiu de grans creuers, tal com es pot comprovar en altres ciutats de la zona (Barcelona, Mallorca...) que també han apostat per aquest tipus de turisme.A més, afegeix el comunicat, els grans creuers també perjudiquen el medi ambient, perjudicant les dinàmiques litorals per la construcció de grans terminals, i l'aire s través de grans emissions de gasos.Els comuns defensen, a més, que la nova terminal també comportarà l'apertura d'establiments «Duty free», lliures d'impostos, generant un greuge econòmic per als comerços locals de la ciutat, que no podran competir amb els preus reduïts d'aquests nous establiments.Per això, Tarragona En Comú Podem defensa l'oposició al model de turisme de creuers que s'està desenvolupant a Tarragona, demana que es repensi el model de turisme per evitar la massificació turística pensant en un model sostenible, familiar i de qualitat i demana la prohibició d'apertura d'espais «Duty free».