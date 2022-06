Eleonora E, el superveler a 70.000 euros la setmana que en pocs minuts s'ha empassat l'aigua a Tarragona

La moderna embarcació, construïda el 2000, feia serveis xàrter i estava a la venda per 6,9 MEUR

10/06/2022 a les 22:07

Els portals especialitzats en embarcacions de luxe que hi ha arreu del món, i no en són pocs, donaven avui la notícia de com el bonic veler Eleonora E, sense ferits, havia quedat enfonsat a un moll del port de Tarragona.Aquest iot amb voluntat de veler era una rèplica exacta d'una goleta molt coneguda pels aficionats a la Copa del Amèrica, la Westward, que va començar a navegar el 1910 i que es va convertir en un mite com a goleta de carreres.Tot i que l'original Westward es va construir a Bristol, als Estats Units, la seva rèplica es va realitzar a les drassanes Van der Graaf, als Països Baixos. Des del 2000 ha estat present a força regates clàssiques, però actualment era un vaixell que es dedicava a trajecte xàrter tant a la Mediterrània com a l'Atlàntic.Aquest divendres al matí, però, l'Eleonora E, atracada a la Marina Port Tàrraco ha rebut la inesperada visita del vaixell Punta Mayor, del Servei de Salvament Marítim que, descontrolat i marxa enrere, se li ha encastat i ha fet una via d'aigua mortal per la supervivència del veler.En pocs minuts tot un món de luxe, pensat per a una tripulació de nou persones i vuit passatgers, a passat només una ombra dins l'aigua del moll tarragoní.El que ha quedat sota l'aigua era una embarcació de 49,5 metres de llargada, quatre cabines, totes elles dobles, i amb una velocitat de creuer de 8 nusos. L'Eleonora E tenia el casc d'acer, però la seva estructura interna era de fusta. De fet, la fusta era un dels elements distintius del luxe del seu equipament destinat als passatgers.El vaixell es podia llogar per setmanes, al preu de 70.000 euros cadascuna i independentment de si es tractava de temporada d'estiu o d'hivern. Al mateix temps, segons la publicació especialitzada superyachttimes.com, l'embarcació estava a la venda per un preu de 6,9 milions d'euros per part de la companyia francesa Bernard Gallay Yacht Brokerage.Després de l'accident d'aquest divendres, les companyies asseguradores segur que s'han posat en marxa. La que assumeixi la responsabilitat en el cas de l'embarcació de Salvament Marítim segur que estarà molt pendent de la valoració econòmica del vaixell, del que contenia i també de les pèrdues que poden computar-se pel cessament d'activitat.