«Volem ajudar la gent gran a prevenir possibles estafes digitals»

Creu Roja Tarragona imparteix classes a persones de la tercera edat per millorar les seves competències en l'ús del mòbil

Actualitzada 09/06/2022 a les 21:16

Creu Roja Tarragona ajuda la gent gran a ampliar els seus coneixements tecnològics. Des de finals de l'any passat, ofereixen classes en grups d'unes sis persones per tal de millorar les seves capacitats informàtiques, sobretot en l'àmbit del telèfon mòbil. Les classes es realitzen cada dijous i tenen una durada de dos mesos. Una vegada acabat el curs, comença de nou amb un altre grup. Aquesta és una de les diferents activitats que Creu Roja destina a les persones de la tercera edat.

Tal com exposa una de les integradores socials i tècniques del departament de Gent Gran de Creu Roja, Blanca Itziar, abans de la pandèmia es va habilitar un punt d'atenció per ajudar a realitzar els tràmits en línia requerits de manera individualitzada. «Durant la pandèmia també fèiem videotrucades», explica Itziar. Una voluntària anava a casa de les persones grans, els instal·lava el programa i els ensenyava a utilitzar-lo. D'aquesta manera, van poder realitzar diferents tallers de manera telemàtica.

Tant Itziar com Anna Garrido, també integradora social i tècnica del departament de Gent Gran de Creu Roja, s'encarreguen de transmetre els coneixements en l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) amb l'ajuda de la voluntària Eva Fusté, qui acaba de prejubilar-se. «Vaig proposar-me que si algun dia tenia el privilegi de cobrar sense treballar, ajudaria altres persones», assenyala Fusté.

Les classes van començar a mitjans de 2021. Des d'aleshores, s'imparteixen a les tardes dels dijous a la plaça dels Infants, a la Part Baixa de Tarragona. Els usuaris disposen d'un dossier on s'expliquen diferents eines i utilitats del telèfon mòbil, des d'aplicacions de missatgeria fins a codis QR o el núvol. «Generem el contingut segons les necessitats», indica Itziar. Quan van començar les classes, per exemple, se'ls va ensenyar a instal·lar l'aplicació La Meva Salut, del Servei Català de la Salut, a través de la qual gestionen diferents aspectes sanitaris.

A banda de reforçar i ampliar els coneixements dels usuaris en l'enviament i la recepció de missatges o a fer fotografies, una altra de les missions és ajudar-los a «prevenir possibles estafes digitals», segons expressa Itziar. La gent gran és un dels col·lectius més vulnerables en l'àmbit dels delictes per internet. El departament de Gent Gran combat la bretxa digital per tal de donar-los seguretat i que no els robin dades o diners.

Creu Roja també compta amb altres projectes que pretenen donar més «autonomia a les persones grans i promoure un envelliment saludable», tal com apunta Itziar. Els matins, per exemple, es duen a terme activitats físiques, la ubicació de les quals va canviant de barri.

Alumnes de Creu Roja

Els grups de classe els formen unes sis persones, però, amb la fi de les restriccions per la covid-19, la xifra podria ampliar-se per permetre l'entrada de més gent a l'aula. Rosa Briansó, alumna del tercer grup, assegura haver millorat els seus coneixements en l'enviament de missatges i de la càmera del mòbil. Al seu torn, Maria Riola, resident al centre de la ciutat, també assegura haver après diferents eines del telèfon mòbil: «Tenia molt de respecte al mòbil, però ara ja puc trobar i escoltar música, per exemple. Em serveix com a distracció, que és el que necessitem».

Una veïna de l'avinguda Ramón y Cajal, Pilar Gómez, no només aprèn tecnologies amb Creu Roja, sinó que també té interés a ampliar els seus coneixements lingüístics: «Tinc moltes ganes d'aprendre, fins i tot idiomes, com el xinès». Gómez també empra el seu temps en anar a natació i escriure poesia. Quan tenia 64 anys, es va treure el carnet de conduir. D'altra banda, Benilde Lorendo aprofita l'aprenentatge per reservar bitllets d'avió i tren en línia. Lorenzo està empadronada a Tarragona, però té família a Ginebra, Suïssa.

