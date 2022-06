S'enfonsa un iot a la Marina Tàrraco després que hi hagi topat un vaixell de Salvament Marítim

Els motors del Punta Mayor s'havien bloquejat i no han aconseguit aturar-lo a temps

Al voltant de les 8 h del matí d'aquest divendres, el vaixell Punta Mayor del servei de Salvament Marítim ha iniciat una maniobra de sortida del Moll de Costa del port de Tarragona que ha acabat provocant un incident amb un altre vaixell.Segons informen des de l'Autoritat Portuària de Tarragona, en el moment de fer la maniobra de sortida els motors principals del vaixell han quedat bloquejats en la posició de marxa enrere.La tripulació ha parat els motors i ha fondejat amb les dues àncores per mirar d'aturar el vaixell. La maniobra, però, no ha estat suficient per aturar el Punta Mayor que, amb la inèrcia de la marxa, ha acabat topant amb un iot fondejat al port Marina Tàrraco, l'Eleonora E.El cop s'ha produït al centre del casc i ha generat una via d'aigua que ha fet que en poca estona el iot s'enfonsés. No hi ha hagut ferits i l'Autoritat Portuària ha col·locat, cap a les 09.45 h, barreres de contenció per un possible vessament de combustible.L'Eleonora E, segons que ha pogut saber Diari Més, és un iot valorat en uns cinc milions d'euros.