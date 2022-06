Paula Varas vol instal·lar el nou parc infantil de Torres Jordi abans de la tardor

El projecte de la plaça de la Farinera s'emmarca en els pressupostos participatius

Actualitzada 09/06/2022 a les 21:35

El nou parc infantil de la plaça de la Farinera de Torres Jordi podria estar fet abans de la tardor. El projecte és una proposta dels veïns en el marc dels pressupostos participatius. Els veïns, tal com exposa la consellera de Participació Ciutadana, Paula Varas, van demanar treure l'actual font buida. Varas explica que s'aprofitarà el seu mur perimetral, que, a banda de delimitar l'espai i donar seguretat, servirà de seient per als acompanyants dels infants. «Utilitzarem el màxim possible l'estructura, no ho destrossarem tot», apunta la consellera. L'Ajuntament ha dut a terme reunions amb els veïns per tal d'acabar de definir el projecte, que consistirà en la instal·lació de diferents jocs, com un gronxador, una espècie de circuit multijoc i una piràmide de cordes. A més a més, es col·locarà un terra de cutxú continu per donar seguretat als seus usuaris. «L'important del projecte és que ha nascut d'una proposta veïnal», assenyala Varas. El parc ja s'ha enviat a contractació i el seu termini d'execució serà inferior a tres mesos. El projecte compta amb un pressupost d'uns 47.000 euros, IVA inclòs.