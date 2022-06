La CUP s'absté en la venda d'un edifici i crea una esquerda a l'equip de govern de Tarragona

Els anticapitalistes no tenen clar si aprovaran la privatització d'una casa medieval de la Part Alta

Actualitzada 09/06/2022 a les 19:54

La representat de la CUP a la comissió de Territori, la regidora Eva Miguel, es va abstenir ahir al matí de votar a favor d'una proposta de l'equip de govern, del qual forma part, que tractava la venda d'una casa de propietat municipal a la Part Alta, al carrer de Riudecols, 8, que està en estat ruïnós amb tots els accessos bloquejats per evitar ocupacions. El grup socialista va votar en contra i va interpel·lar la resta de forces polítiques a considerar que, abans de prescindir de patrimoni municipal, caldria explorar altres vies per posar en valor aquest edifici en comptes de vendre'l i deixar-lo en mans privades. La CUP, un cop s'havien presentat les opcions, va optar per no pronunciar-se juntament amb els seus socis, escampant incerteses sobre el projecte municipal.

Ara com ara, no és segur que si el projecte arriba tal com està al plenari del pròxim divendres es pugi aprovar, ja que en els casos d'alienació de bens municipals es requereix per llei l'acord de la majoria absoluta dels regidors presents, cosa que sense el vistiplau explícit de la CUP l'equip de govern no podrà assolir.

Problema intern

La representant del PSC a la comissió de Territori, Begoña Floria, ha indicat davant d'aquesta situació que «això demostra que Pau Ricomà i el seu equip tenen un problema intern que afecta la gestió de la ciutat. Trobem imprudent que una qüestió polèmica arribi a comissió i a plenari sense que els socis ho hagin debatut i acordat. Aquest no és un tema menor i no ho acabem d'entendre».

Els socialistes, segons Floria, van votar en contra perquè, al seu parer, abans de vendre una casa antiga amb elements medievals que s'utilitzarà per a finalitats privades, l'Ajuntament hauria d'estudiar altres usos possibles, com ara habitatges socials o equipamemts. Floria va afegir que no entenia com la CUP, partidària d'aquests usos, estava inicialment disposada a fer costat a l'equip de govern. La CUP ha declinat fer valoracions.