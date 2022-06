L'Ajuntament de Tarragona reordena els espais dedicats a les terrasses a Corsini i el seu entorn

Ha decidit modificar les autoritzacions actuals i fer un repartiment més «equitatiu»

Actualitzada 10/06/2022 a les 19:48

L'ajuntament de Tarragona ha decidit tornar a posar ordre als espais que poden ocupar les terrasses a la zona de la plaça Corsini i en el seu voltant. La raó és la proliferació d'establiments que han demanat poder disposar d'espai a l'exterior, ocupant part de la via pública.Amb data sis de juny, la regidoria de Domini públic del consistori va signar un decret en què es realitza la redistribució d'espais, «equitativament». A més, això comporta modificar les actuals autoritzacions atorgades als establiments que hauran d'actualitzar les seves superfícies d'acord amb la nova distribució.El decret recorda als establiments que les autoritzacions per l'ocupació de la via pública sempre són de caràcter temporal i afegeix que l'autorització que dona el consistori, «no comporta la consolidació de cap dret al titular de la mateixa».La nova distribució d'espais per a les terrasses que ha aprovat l'Ajuntament atorga molt marge d'ocupació als laterals del Mercat Central, als carrers Governador González i Reding, però delimita en un espai més restringit la zona de la mateixa plaça Corsini, sobretot al frontal que representa la continuació del carrer de Soler, on les terrasses només poden ocupar 3,5 metres d'amplada.El decret regula també els espais que es poden ocupar a la zona del carrer de Colon i al carrer de Lleida, on es manté una ocupació molt alta per part de les terrasses.