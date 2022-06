L'Ajuntament projecta un pàrquing dissuasiu darrere del Joan XXIII

L'aparcament s'ubicarà en dos solars municipals del carrer Guillem Oliver i tindrà 388 places

Actualitzada 09/06/2022 a les 20:32

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació pública, amb caràcter d'urgència, la construcció d'un aparcament dissuasiu al carrer Guillem Oliver, darrere de l'Hospital Universitari Joan XXIII. El nou pàrquing, que s'ha projectat en dos solars de propietat municipal, tindrà 388 places en 1,5 hectàrees de superfície i compta amb un pressupost de 398.440,49 euros (IVA inclòs), que el consistori pretén cobrir amb els Fons Next Generation de la Unió Europea, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Segons s'especifica en el plec de clàusules administratives de la licitació del projecte, l'Ajuntament, en el marc de la seva política d'ampliar l'oferta de places d'aparcaments dissuasius, vol cobrir la zona d'influència de l'Hospital Universitari Joan XXIII i de la futura Ciutat Judicial, ja que es tracta d'un àmbit on actualment hi ha una important demanda d'aparcament públic perifèric. L'aparcament de Guillem Oliver pretén no només donar resposta a aquesta demanda, sinó que la seva situació propera a l'N-240 permetrà també oferir places als vehicles provinents dels barris situats al nord de la ciutat i de les comarques de l'Alt Camp i de la Conca de Barberà. El fet que estigui proper també a la T-11 permetrà donar servei als barris de Ponent i als vehicles provinents del Baix Camp. El mateix plec de clàusules administratives apunta que el projecte també donarà resposta a la intermodalitat necessària per transformar i millorar el hàbits de mobilitat urbana, ja que en el mateix carrer tenen parada les línies 8 i 23 de l'EMT.

Els treballs per construir el nou aparcament inclouen les demolicions i enderrocs necessaris, el seguiment arqueològic, el moviment de terres i la pavimentació dels dos solars, a més de les tasques d'enllumenat i electricitat i les de jardineria i reg, entre d'altres. El pàrquing de Guillem Oliver comptarà amb carregadors per a vehicles elèctrics.

Acabat al 2024

Les empreses que vulguin optar a l'execució del projecte tenen quinze dies per presentar la seva oferta. Segons el calendari previst per l'Ajuntament, les obres s'hauran d'adjudicar el dia 30 d'octubre d'enguany per començar els treballs al mes de desembre també de 2022. El termini per entregar l'obra s'acabarà al mes de desembre de l'any que ve. D'aquesta manera la zona de Joan XXIII, amb una alta demanda d'aparcament, sumarà gairebé 400 places a les ja existents.

Surt a licitació l'ampliació de l'aparcament del Passeig Torroja

L'Ajuntament també ha tret a licitació pública el projecte d'ampliació de l'aparcament de superfície del Passeig Torroja, que passarà de tenir 154 places a 349. Les empreses que vulguin optar a l'execució del projecte tenen temps fins el 24 de juny per presentar ofertes. Tal com marca el projecte, l'aparcament es veurà ampliat cap al carrer de Johann Sebastian Bach, on en l'actualitat hi ha un descampat amb un gran desnivell. D'aquesta manera, el de Torroja es convertirà en un pàrquing dissuasiu, a més d'ampliar l'oferta de places d'aparcament de la Part Alta de la ciutat. El pressupost de licitació d'aquest nou aparcament és de 2.034.065,23 euros (IVA inclòs). Aquestes obres rebran finançament dels Fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.