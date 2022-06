Un grup de dones xineses funda a Tarragona una associació per integrar la comunitat

La nova entitat neix amb un projecte de suport mutu entre els seus membres, per fer-los més fàcil la vida a la ciutat

Actualitzada 09/06/2022 a les 06:51

Un grup de dones xineses promou una associació per ajudar a la integració dels immigrants del seu país a la ciutat. Volen prestar assistència a les persones que arriben i es troben amb el mateix impacte cultural i social que van patir elles quan van ser a Tarragona per primer cop, i intercanviar serveis i experiències amb la comunitat. També es mostren obertes a fer conèixer els aspectes de la seva manera de viure a la gent nascuda aquí que hi estigui interessada. El projecte es diu Associació de dones i nens xinesos, i ara mateix tramiten la seva inscripció al departament de Justícia de la Generalitat.

Tres de les fundadores són Xiao Xia Zou, Hong Ying Liu i Xue Lin Wang, totes tres establertes des de fa temps a Tarragona, «gairebé vint anys», diu Wang, i coincideixen en el fet que «quan vam arribar aquí no coneixiem com era la societat, ni la manera d'anar al banc, o al metge. Ni tampoc l'idioma, és clar. Ara que ja estem una mica integrades, que cadascú té els seus negocis, volem fer coses per ajudar. Els xinesos s'ajuden entre tots», diu Zou.

Wang afegeix que «ara que hem resolt les nostres necessitats bàsiques, cal una mica de cervell i d'esperit», i d'aquí va sorgir la idea de constituir l'associació. Les primeres passes les van fer fa dos anys, però amb l'aparició de la pandèmia van aturar la tramitació fins ara, que l'han reprès. L'esquema que projecten seguir, en principi, és senzill. Volen una associació de suport mutu on cadascú aporti el coneixements o les experiències que té a la resta dels membres i, principalment, als més petits, perquè no hagin de passar per les mateixes dificultats que van experimentar elles. «Quan arribes aquí és molt difícil aprendre les coses, però nosaltres som molt lluitadores», diu Wang. Ella mateixa és professora de xinès, però es guanya la vida com a sòcia de la cafeteria Xia Lin, a l'avinguda Ramón y Cajal, mentre que Zou dirigeix el bar Dorado, al carrer Prat de la Riba i Liu és responsable de la botiga de productes de perruqueria OK Cabell, també a Ramón y Cajal.

Totes tres expliquen els motius de l'èxit en les tradicions xineses de suport familiar. Aquests costums inclouen el fet d'immigrar junts, en moltes ocasions, i de prestar-se ajut econòmic. Les relacions de confiança entre amics també són molt importants en la seva cultura. «Xina és molt familiar», diu Wang, mentre que Liu puntualitza que «aquí pares i fills estan molt separats, tant físicament com per la mentalitat», segons li sembla.

Deutes

Liu no dubta a atribuir aquests fets a un tòpic molt generalitzat: «Diuen que amb els xinesos tot és màfia, i això no és cert. Com més gran és la família, més diners ens podem deixar per fer anar bé els negocis», afirma. Wang afegeix que «nosaltres podem tenir deutes, naturalment, però no amb els bancs. Els tenim amb la família o amb els amics. Així és com treballem. El que passa és que, fins ara, els xinesos no hem tingut cap altaveu per explicar-nos, per expressar el nostre pensament. Esperem que, amb aquesta associació, ho podrem fer millor», diu.

No els hi agrada, de fet, que la paraula «xinès», o «xino», hagi esdevingut sinònim de cosa barata i de poca qualitat. «Volem que el nostre treball o el nostres serveis tinguin cada dia més qualitat», conclou Wang.