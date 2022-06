Tarragona posa en marxa una app pensada perquè els joves coneguin propostes de ciutat que els impliquin

ës una iniciativa de la Conselleria de Joventut de l'Ajuntament i està disponible per Android i iOs

Actualitzada 09/06/2022 a les 17:01

Tota la informació a l'app

La Conselleria de Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, presenta una nova aplicació que servirà per donar a conèixer el Pla Local de Joventut a Tarragona 2021-2024 d'una manera divertida. A través d'un joc de preguntes i respostes, la persona participant aprendrà dels projectes, serveis i equipaments juvenils que donen resposta al Pla local que es va aprovar el passat 19 de març de 2021 per unanimitat de tots els grups polítics a la ciutat.L'aplicació es troba disponible de forma gratuïta a les tendes de Google Play (Android) i App Store (Apple) o des de eljoc.tarragonajove.org Cada mes hi haurà 20 preguntes noves, en encertants guanyaran un punt per cada pregunta que donarà pas a un rànquing de les persones que tenen més punts, ja que hi haurà un premi anual i premis mensuals. També es podran sumar punts extres, en inscripcions a activitats i accions puntuals que seran comunicades per xarxes socials de @tarragonajove: twitter, facebook i instagram.A més a més, a partir d'aquest divendres 10 de juny i durant aquest estiu l'Infomòbil de Tarragona Jove anirà pels centres educatius i altres indrets de la ciutat, donant a conèixer l'aplicació i les activitats d'estiu, ja que s'han obert les inscripcions a la web tarragonajove.org , gairebé 100 activitats entre educatives i culturals, i portarà com a sorpresa un codi amb punts extres per sumar aquest mes.Per altra banda, l'aplicació també servirà per estar al dia de tota la informació juvenil amb l'agenda d'activitats, mitjançant la qual es podrà accedir a la pàgina d'inscripció de cadascuna d'elles o llegir totes les notícies que us farem arribar sobre l'actualitat jove a la nostra ciutat. Poc a poc, s'aniran activant més accions i serveis dins l'aplicació per tal de millorar la utilització d'aquesta.