Tanquen l'accés als visitants a un tram del circ romà de Tarragona després de la caiguda d'una dona

El consistori col·locarà un cartell advertint de la falta d'il·luminació per reobrir l'espai i s'instal·laran nous focus

Actualitzada 09/06/2022 a les 09:58

L'Ajuntament de Tarragona ha tancat aquest dimarts l'accés als visitants a la Volta Llarga del circ romà arran de la caiguda d'una dona el cap de setmana, segons ha pogut confirmar l'ACN. La visitant hauria presentat una denúncia al·legant que va caure per la falta d'il·luminació de l'espai, ha apuntat el rotatiu.A la Volta Llarga pràcticament no hi entra llum natural i alguns dels focus fa temps que estan fosos. Fonts municipals han avançat que en els propers dies es col·locarà un cartell advertint de la poca llum que hi ha per permetre l'accés al públic sota la seva responsabilitat. Paral·lelament l'ajuntament treballa per millorar-ne la il·luminació i instal·larà nous focus.