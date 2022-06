La Guàrdia Civil de Tarragona organitza la 2a edició del Seminari Tarraco Mediterrani

La jornada consisteix en un abordatge de l'activitat al mar i la seva costa des de l'àmbit policial

Actualitzada 09/06/2022 a les 09:17

La Guàrdia Civil de Tarragona ha organitzat la 2a edició del Seminari Tarraco Mediterrani. L'acte ha estat inaugurat pel Subdelegat de Govern de Tarragona Joan Sabaté Borràs i el Tinent Coronel Cap de la Comandància de Tarragona Jordi Verger Sans i ho ha organitzat la Guàrdia Civil de Tarragona conjuntament amb el Centre Universitari de la Guàrdia Civil (CUGC).L'inici de la temporada d'estiu fa que es concentrin en el litoral nombroses activitats vinculades amb la mar i la seva costa. Successos o incidents relacionats amb els usuaris de les platges, les embarcacions, la pesca recreativa o el busseig motiven l'actuació de la Guàrdia Civil com a policia judicial i administrativa en la mar i com a policia mediambiental en la costa i els parcs naturals. Activitats com són la pesca recreativa, el marisqueig, el submarinisme, l'esport o les troballes d'artefactes explosius requereixen l'actuació preventiva de la Guàrdia Civil.Per això, aquest seminari és impartit tant per especialistes del cos vinculats estretament a les activitats que es desenvolupen en la costa: el Servei Marítim Provincial, bussos especialistes (GEAS) i el SEPRONA, com per altres entitats i institucions que desenvolupen la seva activitat en l'entorn marítim i els seus limítrofs: Salvament Marítim, Port de Tarragona, Capitania Marítima, Servei Provincial de Costas de Tarragona, Professor Titular Universitat Rovira i Virgili Jaume Folch López (URV) i Agència Catalana d'Aigua (ACA)El desenvolupament del seminari s'ha organitzat sobre la base de tres panells interconnectats els quals són: normativa i autoritzacions, seguretat i protecció, medi ambient i la seva fauna i flora.Amb això s'ha pogut abordar la normativa marítima i de costa, la protecció i seguretat en activitats esportives de busseig, així com en embarcacions i la protecció del medi ambient, la sostenibilitat i la biodiversitat marina. En finalitzar cada panell s'ha atès les inquietuds dels assistents mitjançant un torn de precs i preguntes tant presencials com telemàtiques.El Seminari Tarraco Mediterrani en la seva 2a edició, igual que l'any passat, ha donat la possibilitat d'assistir de manera en línia en temps real i de manera gratuïta per a totes aquelles persones interessades en aquesta matèria i que per motius geogràfics no poguessin assistir presencialment.Assistiran com a ponents Jesus Teva Cordoba responsable de Plans d'Autoprotecció del Port de Tarragona, Maria Riesco Malho del Servei Provincial de Costas de Tarragona, Aniceto Martin Sagrado Tinent Coronel Cap de la Unitat d'Activitats Subaquàtiques de la Guàrdia Civil, Iñigo Landeta Bilbao Cap del Centre de Salvament Marítim, Jose Manuel Robledano Capità Marítim de Tarragona, Miguel Alain Salazar Teniente Cap del Servei Marítim de la Guàrdia Civil de Tarragona, Jaume Folch López professor titular de la URV i Jose Carlos Perez Ortega Teniente Cap del SEPRONA de la Guàrdia Civil de Tarragona.Així, s'ha aconseguit satisfer la necessitat d'acostar les administracions públiques als usuaris, professionals, clubs, federacions, policies i corporacions locals del litoral tarragoní des d'un abordatge multidisciplinari i institucional.Després de la celebració d'aquest esdeveniment queda patent la vasta amplitud i complexitat de la realitat marítima i de les seves costes, en la qual la Guàrdia Civil de Tarragona desentela unes funcions insubstituïbles i exclusives amb els seus especialistes contínuament formats i actualitzats any rere any.