La ciutat de Tàrraco, des de tots els angles

Aquest divendres es presenta el llibre 'Tárraco.Reflejo de Roma', impulsat pel tarragoní Albert Saludes

Actualitzada 08/06/2022 a les 23:04

Tárraco. Reflejo de Roma (Silva Editorial, maig 2022) és un llibre on conflueixen deu autors, tots ells experts en el seu camp, per donar una visió particular i, a la vegada complementària, de la ciutat romana de Tàrraco. Capitanejant l'equip hi ha el fotògraf i realitzador audiovisual Albert Saludes Casas, qui fa un parell d'anys es va proposar fer un llibre sobre Tàrraco que conjugués el rigor de continguts amb la divulgació. «La meva idea era arribar a tot tipus de lectors, però sobretot a aquells que potser tenen més por quan s'enfronten a continguts més acadèmics», apunta Saludes, que a més de signar un article, s'ha encarregat de l'edició del llibre i del disseny de les cobertes. «Existeixen altres llibres que són purament tècnics i acadèmics. Amb aquest, he volgut posar-ho fàcil a tots els públics, independentment de les edats. Hi ha qui es podrà quedar embadalit descobrint la vestimenta i les armes que portaven els soldats de l'època, i qui trobarà més interessant l'article que parla sobre la història de Tàrraco», confirma.

L'alinieació d'aquest equip que signa els articles la formen deu articulistes, comptant el mateix Saludes. El llibre arrenca amb les paraules de Joan Menchon Bes, arqueòleg municipal, i el segueixen especialistes de la talla del museòleg i arqueòleg Francesc Tarrats, Enric Seritjol Ferré, del grup de reconstrucció històrica Projecte Phoenix, o l'arquitecte Xavier Climent Sánchez, qui desgrana, en precises pinzellades, l'arquitectura, l'enginyeria i l'urbanisme romà aplicats a la colònia de Tàrraco, així com la disponibilitat, ús i la rellevància de l'aigua.

Altres perspectives interessants són les que ofereixen el doctor Jaume Fontanet Torres, que explica els conceptes bàsics de la medicina romana (sense oblidar-se de Musa, metge de l'Emperador August a Tàrraco), o la de l'arxivera i historiadora Coia Escoda Múrria, que posa el focus en el port romà de la ciutat. Andreu Muñoz Melgar, director dels Museus Diocesans de Tarragona, detalla l'origen i creixement del cristianisme a Tàrraco, i l'arqueòleg i especialista en reconstrucció històrica romana César Pociña López fa un retrat extens i acurat de l'equipament militar romà. Per la seva banda, Albert Saludes relata la dura vida del legionari romà. L'obra es clou amb un article de Josep M. Macias Solé, investigador de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, sobre el final de la ciutat romana de Tàrraco.

Tot plegat, assegura Saludes, «adreçat sobretot a la gent de Tarragona, perquè tots plegats siguem més conscients del patrimoni que tenim, el tinguem més present i ens en sentim més orgullosos».

La presentació de Tárraco. Reflejo de Roma es farà aquest divendres, 3 de juny, als Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya (carrer Major, 14. Tarragona), a les 19h. L'acte comptarà amb la presència i la intervenció de l'editor i els autors dels textos.