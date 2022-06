L'Ajuntament de Tarragona habilitarà un nou centre cívic al carrer de Santiyán

La voluntat del consistori és començar les obres de l'equipament a principis de 2023

Actualitzada 09/06/2022 a les 00:00

L'Ajuntament de Tarragona obrirà un nou centre cívic al barri del Port, concretament a la planta baixa de l'edifici ubicat al número 8 del carrer de Santiyán. Tal com assenyala el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, el consistori treballa en l'elaboració del projecte per rehabilitar l'espai per tal de poder organitzar activitats i trobades. La voluntat és començar les obres a principis del 2023.

«Condicionar la planta baixa i els jardins, que són les zones més accessibles i amb més potencial, ens permetrà generar un munt de sales que serviran per fer diferents activitats, com presentacions de llibres, xerrades, concerts... I hi podrem afegir una cafeteria, una ludoteca o una biblioteca», detalla Puig. D'aquesta manera, la idea per al centre cívic del carrer de Santiyán, que formarà part del Pla Integral de la Part Baixa, és convertir-lo en un espai d'activitat social.

La rehabilitació de l'edifici per poder donar-li un ús és una reivindicació de fa molts anys dels veïns del barri del Port. El conseller de Territori considera raonable la demanda perquè l'espai té molta importància. «Una de les zones amb més possibilitats del barri del Port és l'entorn d'entre la plaça dels Carros i l'estació de tren. Generar un equipament en aquest enclavament no només serà útil per al barri, sinó que també serà un equipament d'interés perquè baixi gent de la Rambla, per exemple, amb motiu de la presentació d'un llibre o d'una sessió de cinema», exposa Puig. L'equipament de Santiyán pretén atorgar dinamisme a la Part Baixa.

El consistori, tal com assegura Puig, és conscient del potencial del barri, «magnífic per la gent que hi viu i pel seu perfil estètic, que el diferencia d'altres». Aquest projecte i la remodelació del carrer d'Orosi, on s'incorporarà una plataforma única per convertir-se en una zona de prioritat per a vianants, són els «dos motors» amb els quals comença el Pla Integral de la Part Baixa, segons apunta el conseller. Després d'estiu, començarà la fase participativa amb els veïns per tal de definir altres projectes. La rehabilitació de l'edifici de Santiyán, abandonat des dels anys vuitanta i que anteriorment havia estat un convent, una escola i una caserna de policia, està en fase de redacció. Puig assegura que intentaran dur a terme tots els processos amb la major celeritat possible per tal de complir l'objectiu de començar les obres durant els primers mesos de l'any vinent.