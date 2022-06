L'Ajuntament suprimeix les actuals targetes de circulació de la Part Alta de Tarragona

Els propietaris de vehicles amb acreditació seguiran formant part de la llista d'autoritzats a accedir al centre històric

Actualitzada 09/06/2022 a les 23:56

L'Ajuntament suprimeix les targetes de circulació de la zona restringida de la Part Alta. L'objectiu és substituir el sistema per uns criteris més àgils, objectius i automàtics que redueixi tràmits innecessaris a les persones interessades. Tanmateix, la nova normativa inclou de manera expressa a la llista actualitzada de vehicles autoritzats els propietaris de la targeta de circulació. Al seu torn, la Guàrdia Urbana podrà comprovar a la seva base de dades, mitjançant la introducció de matrícules, si els vehicles en qüestió tenen o no autorització per accedir-hi al nucli antic i, en cas negatiu, poder interposar la corresponent sanció.

L'expedició de targetes de circulació de la Part Alta de Tarragona quedarà sense efecte, així com la renovació de les expedides fins ara, que perdran la seva vigència a finals d'aquest mateix any. Per compensar l'eliminació d'aquest sistema, la llista de vehicles autoritzats a accedir-hi inclourà els vehicles de persones empadronades al centre històric, els vehicles d'establiments comercials, professionals i industrials domiciliats al centre històric i els vehicles de persones propietàries o arrendatàries de pàrquings ubicats dins de la xarxa viària de circulació restringida. Aquests tres grups substituiran el de vehicles amb targeta de circulació.

Una altra novetat que incorpora el decret és l'accés a taxis i vehicles particulars per deixar o recollir persones amb mobilitat reduïda encara que aquestes no disposin d'alguna de les targetes regulades. Tal com exposa el consistori, es permetrà l'accés «a persones que per la seva edat avançada o altres particulars circumstàncies personals resulti evident la seva mobilitat reduïda encara que no es disposi d'alguna de les targetes regulades». Tot i això, l'Ajuntament insisteix en què l'estada ha de durar únicament el temps imprescindible per deixar o recollir a les persones referides.

La llista de vehicles autoritzats, a banda dels nous tres grups esmentats, seguirà comptant amb motos i ciclomotors, vehicles amb targeta de mobilitat reduïda, vehicles que prestin serveis imprescindibles per a les cerimònies religioses, i vehicles d'emergència quan prestin un servei urgent. També continuaran tenint permís els serveis públics d'atenció mèdica o sociosanitària, vehicles de manteniment dels serveis públics, serveis d'assistència técnica de caràcter urgent, serveis de taxi, quan l'origen o la destinació del servei ho requereixi, el trenet turístic de Tarragona i comerciants amb parada en els mercats periòdics existents, fins l'hora de finalització de l'activitat que, en tot cas, no superarà les 16 hores.