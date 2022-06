CCOO mobilitza unes 200 persones a Tarragona per reclamar nous i millors convenis laborals per al sector serveis

Els manifestants tallen parcialment la plaça Imperial Tarraco

Actualitzada 09/06/2022 a les 13:16

Unes 200 persones s'han manifestat aquest dijous al migdia pel centre de Tarragona per reclamar nous i millors convenis laborals per a diferents professions del sector serveis. Convocats per CCOO, els assistents s'han concentrat a la Rambla Nova, han tallat parcialment la plaça Imperial Tarraco i han acabat la protesta davant les oficines de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA). La mobilització és la primera que el sindicat impulsarà aquest juny en diferents punts del país, com Barcelona o Girona. Entre els sectors on les discrepàncies entre representants dels treballadors i patronal són més grans hi ha l'hostaleria, els supermercats, enginyeries o serveis de prevenció.