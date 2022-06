Treballadors del sector de serveis es manifestaran a Tarragona per exigir uns convenis justos

La concentració es farà aquest dijous a la Rambla Nova

Actualitzada 08/06/2022 a les 12:28

La Federació de Serveis de CCOO es manifestarà aquest dijous 9 de juny, a les 1.30 hores, al centre de Tarragona per denunciar la situació de bloqueig de la negociació col·lectiva a causa de la negativa de les patronals a garantir el poder adquisitiu de les persones treballadores i a negociar altres aspectes que cal millorar.La patronal està bloquejant les negociacions d'una vintena convenis del sector de serveis d'àmbit estatal com de Catalunya i de la província de Tarragona, dels que delegades i delegats d'aquests sectors estan convocats a la manifestació. Són els convenis d'hostaleria, TIC, supermercats, oficines i despatxos, contact centers, enginyeries, serveis de prevenció, entitats financeres, comerç tèxtil de Barcelona i de Tarragona, ITV, comerç del metall a Barcelona, restauració col·lectiva, elaboradors de pizzes i repartiment a domicili.Això suposa que més de 900.000 persones treballadores d'aquest sector a Catalunya estiguin sense els drets ni les condicions laborals actualitzades.Entre les reivindicacions per als diferents convenis hi ha la recuperació salarial i millora del poder adquisitiu dels salaris; la conciliació de la vida laboral i personal; la reducció del temps de treball i millora de les llicències retribuïdes o la regulació de nous drets.