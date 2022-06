Satisfacció amb el nou format de la Festa del Vi de Tarragona

Durant dues setmanes, els interessats han pogut conèixer la DO Tarragona a través de diferents activitats

La DO Tarragona s'ha mostrat satisfeta per aquesta primera Festa del Vi amb un format totalment renovat, més arriscat i pensat per arribar a públic de perfils diversos. L'objectiu d'aquesta primera edició ha sigut transmetre la voluntat de la DO de donar a conèixer la seva singularitat.Disset winebars i tasques locals van inaugurar la Festa del Vi el passat 20 de maig amb la ruta de maridatges. El Port també va ser un espai clau d'aquesta primera part de la festa. També es va realitzar un tast interpretatiu de vins de licor DO Tarragona acompanyats d'un maridatge d'aperitius elaborats per el restaurant El Terrat. Diumenge, un recorregut olfactiu per els paisatges vitivinícoles del nostre territori va ser l'element central d'un acte adreçat al públic familiar.La setmana més important de la Festa del Vi es va encetar dimarts 31 a les escales de la Catedral, on el públic assistent van poder gaudir del concert de Raül Cid Trio tot maridant conegudes peces musical amb els vins de 8 cellers de la DO Tarragona.L'especialista amb enoturisme Manuel Colmenero va oferir una conferència sobre les possibilitats turístiques dels cellers.Dijous va tenir lloc El Tast del Decenni, un acte organitzat en col·laboració amb el restaurant AQ, referent gastronòmic a la ciutat. El gran èxit de participació ha dut a la DO a coorganitzar amb el restaurant Deliranto de Salou un nou sopar d'interpretació dels vins de la DO Tarragona, a mode d'epíleg de la festa el pròxim dijous 9 de juny.Divendres hi va haver la primera projecció del Most Festival. Festival internacional del Cinema i el Vi i un tast dels escumosos de la DO, tradicionals i ancestrals, davant el mar, al Balcó del Mediterrani.La Fira del Vi va arribar amb un nou format dissabte a la tarda a la plaça de Corsini, davant el mercat. 3500 tastos van permetre explicar, de tu a tu, 20 projectes artesanals dispersos per un territori que te una Ruta del Vi.