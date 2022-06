Una tarragonina, la primera en donar simultàniament la placenta i el cordó umbilical a Catalunya

El part va ser atès per l'equip de l'Hospital Joan XXIII i coordinat amb els professionals del Banc de Sang i Teixits

El Banc de Sang i Teixits i l'equip mèdic de l'Hospital Joan XXIII han assistit el primer part a Catalunya en el qual la mare, una gestant de Tarragona, ha fet donació de sang de cordó umbilical i de placenta, alhora.La placenta, que generalment es rebutja després del part, i la sang residual del cordó umbilical són elements que tenen un ventall d'oportunitats terapèutiques per a molts pacients.L'objectiu és conscienciar les mares gestants d'aquesta doble oportunitat d'ajudar a pacients en el moment del part i promoure així la donació conjunta dels dos elements.Un cop nascut el nadó, s'hi afegeix la donació de llet materna, que serveix per a ajudar els nadons prematurs extrems que no poden ser alletats a sobreviure en el primer període de la vida.La capa més externa de la placenta té propietats antiinflamatòries, antimicrobianes i regeneratives; que s'utilitzen per a la reconstrucció i el tractament de lesions dels ulls, com úlceres, tumors o ull sec. A més, ajuda a la cicatrització i cura de persones amb grans cremades.D'altra banda, la sang residual que queda al cordó umbilical conté cèl·lules mare, un element sanguini essencial per tractar malalties greus de la medul·la òssia, com la leucèmia o alguns càncers, i també per fer-ne aplicacions en medicina regenerativa. Els seus components es poden fer servir per afavorir la cicatrització i millorar la qualitat de vida dels malalts.Enguany, 168 mares han donat la placenta després del part i 643 han donat la sang del cordó umbilical.