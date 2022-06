Pau Ricomà respondrà cinc preguntes seleccionades de tarragonins a la Conferència de Ciutat

L'acte se celebrarà el 21 de juny al Metropol i les preguntes ciutadanes es seleccionaran per votació popular

Actualitzada 08/06/2022 a les 18:25

El pròxim dimarts, 21 de juny, l'alcalde, Pau Ricomà, oferirà la Conferència de Ciutat 2022 a les 19 h del vespre al Teatre Metropol.La conferència porta per títol 'Avancem cap a la Tarragona inclusiva, sostenible i cohesionada', i en ella l'alcalde tarragoní farà un balanç de l'acció de govern i parlarà de l'estat de la ciutat i dels projectes i reptes de futur.Al mateix temps, l'alcalde també ha proposat respondre a qüestions que li traslladin directament els ciutadans. D'aquesta manera, l'Ajuntament ha habilitat un espai web on es podran formular les consultes d'interès general que els tarragonins i tarragonines vulguin adreçar a Ricomà.El període de plantejament de preguntes s'obre avui dimecres 8 de juny i estarà habilitat fins al proper diumenge 12 de juny. Les propostes rebudes se sotmetran a votació popular del 14 al 17 de juny i les cinc preguntes més votades seran respostes per l'alcalde a la conferència.Quan s'obri el període de votació el mateix espai web habilitarà l'enllaç des d'on es podrà accedir a la votació.Les bases de participació en aquesta iniciativa poden consultar-se en aquest enllaç