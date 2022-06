Les obres de remodelació del carrer d'Orosi de Tarragona començaran a finals d'any

El vial pròxim a l'estació de tren es convertirà en un espai de prioritat per a vianants

Les obres del carrer d'Orosi de Tarragona començaran a finals d'any. Les actuacions tenen com a objectiu convertir la via en una zona de prioritat per a vianants creant una plataforma única. D'aquesta manera, seguirà la mateixa filosofia del carrer Canyelles i dels carrers de López Peláez i de Josepa Massanés. La redacció del projecte ja ha acabat i aviat l'Ajuntament l'enviarà a contractació, segons explica el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig.

«Orosi és un eix estratègic que cal peonitzar», assenyala Puig sobre el carrer de la Part Baixa pròxim a l'estació de tren. El projecte, de l'arquitecte Ramon Corbella, recull un seguit de remodelacions que provocaran que els cotxes puguin circular, però a una velocitat reduïda, ja que l'objectiu és convertir la via en una zona per a vianants. El conseller detalla que la reforma del carrer serà integral: «Els cables quedaran soterrats, incorporarem vegetació mediterrània, les cantonades faran xamfrà i s'afavorirà la mobilitat sostenible».

El carrer d'Orosi també comptarà amb zones de descans i ombra amb la instal·lació de bancs i arbrat. Aquesta remodelació s'emmarca dins del Pla Integral de la Part Baixa, segons comenta Puig: «És un projecte amb el qual comença a caminar el pla integral». Segons el consistori, el termini d'execució de les obres serà d'uns quatre mesos. La renovació del vial era una de les reivindicacions dels veïns del barri del Port.

Millores a la Part Baixa

La remodelació del carrer d'Orosi serà una de les diferents millores que l'Ajuntament vol realitzar a la Part Baixa. «Volem revulsionar el barri del Port, que serà, alhora, un revulsiu del centre molt important i estratègic per a tota la ciutat», assenyala Puig.

El Pla Integral de la Part Baixa contempla la participació dels seus veïns, entitats i comerços per definir quin són les actuacions a realitzar amb base a les necessitats i demandes recollides. L'Ajuntament pretén realitzar canvis en la mobilitat, l'espai públic, els equipaments, l'habitatge i el comerç per tal de revitzalitzar la zona. El procés participatiu amb els veïns, segons informa el conseller, serà cap a finals d'estiu. De totes maneres, el consistori començarà abans les converses amb els representants d'entitats, com l'Assiociació de Veïns del barri del Port o la Xarxa de la Marina.

Els veïns, tal com explica Puig, decidiran «si al barri volen plataformes úniques o si prefereixen tenir una vorera molt distingida a diferent nivell de la calçada». El Pla també determinarà el paper dels vehicle i si es redueixen els espais per a cotxes i els aparcaments. «Estarem atents a les decisions dels veïns. Els animem a ser valents, hem d'anar junts en la mateixa direcció», exposa el conseller de Territori.

El Pla Integral també definirà com serà la plaça dels Carros. «Serà un espai envoltat de cotxes o pot ser una plaça més gran?», es pregunta Puig. També es determinarà el recorregut del carril bici en el seu pas pel barri. D'altra banda, el conseller apunta que es treballarà en «l'estratègia comercial dels carrers de la Unió i Apodaca i el carrer Reial». «Quin paper ha de tenir el cotxe? Ha de continuar el doble carril o en suprimim un? Vull que el Pla parli d'això i hi hagi debat», indica. El procés participatiu del Pla Integral de la Part Baixa, que acceptarà la remodelació del carrer d'Orosi com una realitat, i la redacció dels diferents projectes resoldran els dubtes actuals.