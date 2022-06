L'Institut Cal·lípolis liderarà un projecte de simulació virtual d'una sala d'imatge pel diagnòstic

El centre ha guanyat un dels 30 projectes d'innovació de la Convocatòria Dualiza de CaixaBank Dualiza i FP Empresa

L'Institut Cal·lípolis de Tarragona juntament amb el CIPFP Ausiàs March de València i importants entitats col·laboradores com la Xarxa Santa Tecla, l'Institut d'Imatge pel Diagnòstic, l'Institut de Ciències de l'Educació de la URV i el Centre d'Innovació i Recerca han engegat un projecte basat en la innovació educativa mitjançant l'ús de noves metodologies i tecnologies com són la simulació i la realitat virtual.El projecte està dirigit al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Imatge per al diagnòstic. Aquests estudis necessiten maquinària molt específica i l'elevat cost per practicar i fer les classes per tal de que l'alumnat assoleixi les competències necessàries per, primer, fer les pràctiques en les empreses i després inserir-se en el món laboral.El projecte ha estat seleccionat entre més de 70 propostes dins de la Convocatòria Dualiza de CaixaBank Dualiza i FP empresa com un dels 30 millors, i utilitzarà la realitat virtual per simular una sala d'imatge pel diagnòstic on l'alumnat podrà moure's, conèixer i interaccionar amb tota l'aparatologia relacionada amb aquesta especialitat dins un món immersiu virtual.Actualment s'està portant a terme el modelatge i maquetat d'aquestes sales d'imatge per al diagnòstic per part de l'empresa Expacia, peça fonamental del projecte i amb seu a Reus. A partir del disseny de l'espai, s'anirà introduint codi informàtic per tal de convertir l'experiència virtual en un aprenentatge immersiu a través de l'experiència de l'alumnat, la qual cosa ha de permetre que s'involucrin de forma activa en el seu procés d'aprenentatge.El projecte tindrà un impacte principal en l'alumnat dels dos centres educatius però també pretén abastar altres centres de Formació Professional que estiguin interessats en utilitzar aquesta metodologia.