«Els Premis Ones són uns guardons populars, socials i oberts a tothom»

Juárez destaca el compromís dels premiats i de les entitats vinculades als guardons per la sostenibilitat, la conservació i els drets humans

Actualitzada 08/06/2022 a les 07:09

—Amb molta il·lusió. Si repassem les xifres dels premis, veiem la magnitud que han agafat. Hem entregat 250 guardons en 27 edicions i enguany, arribarem als 261 premiats. Novament, hem exhaurit l'aforament del Metropol, amb 450 persones confirmades i una llista d'espera de més de 50 persones, per si hi ha cap baixa. Amb tot, no hi ha cap edició que sigui igual. Cada any té el seu punt d'originalitat, perquè sempre hi queda l'empremta de la personalitat de les entitats i persones premiades.—Tindrem les actuacions d'Stromboli Jazz Band, que celebren el seu 10è aniversari, i d'Ellas Music Band, seguint la nostra línia de compromís amb la visibilització de les dones. A més, sempre intentem fer alguna sorpresa i enguany hem decidit entregar el llibre Moviment social a Tarragona. El fotoperiodista Ángel Catena, que va morir fa uns mesos, i jo en som els coautors i justament hem volgut que sigui aquest el regal d'enguany per a posar en valor la figura de l'Ángel així com la memòria de la lluita social que hi va haver a la ciutat unes dècades enrere.—Més suport per part de les administracions, per a garantir que els premis no es perdin i que puguin mantenir la seva essència. I és que molts dels premiats agraeixen i valoren que els premis provinguin d'ONG. A més, es tracta d'uns premis molt participatius. Prop del 80% dels guardonats han estat proposats per altres persones i entitats no vinculades amb Mare Terra, però que també lluiten al carrer per la sostenibilitat, per la conservació, els drets humans i en contra del canvi climàtic.—Fa temps que estàvem tots interessats a estrènyer els vincles entre els premis i l'agència, fa uns mesos ho van aprovar i s'estrenen reconeixent la tasca de l'Oficina de Cooperació del Mediterrani, de la UICN, que fa més de 20 anys que treballen amb molts projectes dels països de la costa mediterrània.—Reconeixem a Stop Ecocidi, un moviment que fa molta falta al planeta perquè és necessari que la destrossa sistemàtica del planeta es converteixi en delicte. També premiem CBD Habitat. Treballen en tres línies que, des de Mare Terra, considerem molt important com són la protecció de la foca monjo, l'àguila reial, el voltor negre i el linx. Estan tenint un gran èxit, ja que han quadruplicat els objectius que s'havien marcat. Hi ha més de 300 foques i un miler de linxs, quan estaven a punt d'extingir-se. Estan fent una tasca impressionant i no se sabia i divendres els hi reconeixerem.—Sí, tindrem a dos representants d'Environmental Defense Fund. És una ONG nord-americana que treballa per tot el món. Compten amb més de 750 treballadors, dos milions i mig de socis i operen un satèl·lit que detecta les fugues de gasos d'efecte hivernacle a tot el món. Aquesta mena de premiats són els que permeten que els guardons siguin coneguts arreu.—Ja fa uns anys que els premis posen el focus en la lluita feminista i després de tot el que ha passat al país, és de justícia reconèixer la lluita de les dones afganeses. Tindrem recollint el premi la que va ser la segona dona alcaldessa del país, una enginyera civil funcionària de l'ONU i una artista afganesa molt activista.—Entregarem un premi a Gustavo Duch pel seu compromís amb la sobirania alimentària i a Pilar Requena, la directora de Documentos TV de La 2, un dels millors programes d'investigació periodística, motiu pel qual reconeixem la seva tasca. I també posarem en valor l'enorme tasca de la Plataforma Nacional pels Drets Gitanos, però no només això, sinó que aprofitarem la gala per explicar que la Plataforma ens ha encomanat la responsabilitat d'ajudar-los a preparar la candidatura perquè la rumba catalana sigui patrimoni de la humanitat. Divendres, ja començarem a recollir signatures.—Reconeixerem el compromís mediambiental de la tarragonina Puri Canals, amb qui he tingut la sort de coincidir en moltes ocasions i que va arribar a ser la vicepresidenta de la UICN. També posarem en valor al Racing de Bonavista. Que un club de futbol d'un barri obrer tingui sis equips femenins, que juguen en diferents lligues i que un d'ells dugui a la seva samarreta la icona LGTBI s'ha de premiar; s'ha de premiar el foment de la integració i la implicació cap a la visibilització de les dones i de tots els col·lectius. I després tenim al Napi, un humorista molt conegut, aquí i fora de Tarragona, que malgrat les possibles represàlies, ha estat sempre íntegre i no ha dubtat a l'hora de fer humor.—Els nostres són uns premis populars, socials i oberts a tothom. El que ens agrada i ens dona força no són les autoritats i càrrecs que assisteixen a la gala, als quals estem agraïts per descomptat, però el que ens motiva és que tota aquella a qui no se la convida enlloc, però que lluita cada dia pels grans problemes que tenim com a societat, reservi una estona del seu preuat temps per a venir. Són el cor dels Premis Ones i, si ells no vinguessin, els guardons serien un fracàs.