Els ciclistes Ricardo Mandrá i Pep Garcia inicien el Camí de Santiago a favor d'AFANOC

Els dos membres del club de Campclar han sortit de la plaça de la Font, on l'alcalde els ha lliurat la bandera de Tarragona

Actualitzada 08/06/2022 a les 11:23

Ricardo Mandrá i Pep Garcia, membres del Club Ciclista Campclar, han iniciat aquest dimecres el Camí de Santiago per donar visibilitat i recaptar fons a favor d'AFANOC. Els dos ciclistes han sortit des de la plaça de la Font, on han rebut la bandera de Tarragona per part de l'alcalde Pau Ricomà. Els dos esportistes peregrinaran durant onze dies i faran 1.200 km fins a Santiago de Compostel·la.Durant el trajecte, a les ciutats on pernocti el grup de peregrins, es farà una breu xerrada o explicació sobre la feina d'AFANOC. Per col·laborar en aquesta recaptació de fons, s'ha habilitat un Bizum amb el número 00542.Paral·lelament, el grup promourà el cicloturisme com una activitat turística i familiar sostenible i farà difusió de material informatiu i promocional de Tarragona Turisme com és el plànol turístic de Tarragona, el dossier de Tarragona Patrimoni de la Humanitat i el de la Ruta dels primers cristians de Tàrraco.Durant la peregrinació, Turisme de Lleida rebrà els peregrins a l'arribada a la ciutat, mentre que a Santiago de Compostel·la, la comitiva serà rebuda per una delegació municipal a qui donaran a conèixer la iniciativa, la tasca d'AFANOC i la història i el patrimoni de Tarragona. Finalment, es tornarà a Tarragona i finalitzarà aquesta gran aventura solidària a favor d'AFANOC.En aquest inici, els dos ciclistes han estat acompanyats del coordinador d'AFANOC a Tarragona, Jordi Rodríguez, la consellera d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, María José López, i l'alcalde i president del Patronat Municipal de Turisme, Pau Ricomà.