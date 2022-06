El Port de Tarragona licita l'ampliació de la línia d'atracament del moll de Cantàbria

Les obres tenen un pressupost de més de 450.000 euros i s'executaran en un termini de quatre mesos

Actualitzada 08/06/2022 a les 14:02

Moll de Cantàbria

El Port de Tarragona ha licitat l'ampliació de la línia d'atracament a la dàrsena auxiliar del moll de Cantàbria per concentrar l'amarratge de les embarcacions. Ara mateix, en aquest punt hi ha un atrac metàl·lic, el qual no té les dimensions suficients per encabir-ne més. L'actuació té un pressupost de 457.245 euros (IVA exclòs) i s'executarà en un termini de quatre mesos. Es construiran quatre plataformes d'atracament i amarratge que s'uniran frontalment per formar una línia d'atracament continua de 45 metres lineals, que es destinarà a les llanxes ràpides. També es reforçarà la plataforma existent amb unes bigues per augmentar la mida dels vaixells que puguin atracar-hi.El moll de Cantàbria del Port de Tarragona té diversos terminals que el fan un espai únic per a les operatives d'alt valor afegit. Des d'aquest moll es carreguen i descarreguen vehicles, càrregues de projecte, pasta de paper o animals vius. Està ubicat molt a prop de la terminal intermodal de La Boella i serà el més proper a la futura Zona d'Activitats Logístiques que es posarà en funcionament en els pròxims anys. A més, disposa de 1.018 metres de longitud i un calat que va dels dotze als setze metres.