El Mercat Central de Tarragona prestarà jocs de taula

Els nens hi podran jugar a l'interior del recinte o al seu entorn

Actualitzada 08/06/2022 a les 14:20

El Mercat Central de Tarragona ha posat en marxa un nou servei de préstec de jocs de taula per als més petits. Amb un total de 15 jocs diferents a escollir, els nens i nenes que vinguin al Mercat podran jugar-hi tant al seu interior com en algun espai del seu entorn. Les sol·licituds de préstec es centralitzaran des de la consigna del mateix Mercat.La iniciativa pretén donar continuïtat al projecte Jocs a Plaça iniciat a plaça Corsini fa unes setmanes amb motiu del 5è aniversari de la remodelació del Mercat Central. Aquest servei de préstec combina jocs tradicionals amb jocs més actuals i disposa del següent llistat de jocs disponibles: Virus!, Dobble, Sushi Go, Polilla tramposa, Jungle speed, Dobble Kids, Torre Increible XXL, baralla de cartes, Ubongo Junior, dominó infantil, Rummy Travel, Dixit Daydreams, Catan Junior, Catan edició de viatge, bitlles i dominó.Les peces i taulers per jugar als diferents jocs es podran recollir en préstec a la Consigna del Mercat Central. El projecte ha estat plantejat per a que els jocs siguin utilitzats de forma oberta, pública i responsable per aquells nens i nenes que ho desitgin seguint les edats recomanades de cadascun d'ells. Els pares/mares/tutors han de vetllar per l'ús adequat dels jocs, així com pel correcte manteniment de les peces i taulers. Serà necessari deixar algun document en dipòsit en el moment de retirar els jocs, que caldran ser retornats en bon estat a consigna abans de l'horari de tancament del Mercat Central a les 21.00h.El president de l'empresa de Mercats i conseller de Comerç, Dídac Nadal, ha subratllat que «els mercats són un punt de trobada i un lloc de peregrinació familiar, per això l'empresa de Mercats fa tot el possible per conciliar el dia a dia del entorn del Mercat Central amb les reivindicacions de les famílies».