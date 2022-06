El foc, la música i els castells tornen per Sant Joan a Tarragona

La ciutat donarà la benvinguda a l'estiu amb una trentena d'actes

Actualitzada 08/06/2022 a les 13:48

Actes previs

Corpus i Dia Internacional de la Música

Tarragona recuperarà enguany la celebració de Sant Joan 2022 a Tarragona després de dos anys marcada per les restriccions de la covid-19. La nit del 23 de juny tornarà a tenir com a protagonistes les fogueres, les revetlles i els grups de foc tarragonins.Aquest matí, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, acompanyat de representants dels grups de foc de la ciutat, ha donat el detall del programa d'actes d'aquest mes de juny, que engloba tant la celebració de Sant Joan, com el Dia Internacional de la Música i el Corpus. Tal com ha destacat l'alcalde, «donem la benvinguda a l'estiu recuperant el carrer i les places amb tota la força i el caliu de les nostres entitats».El tret de sortida a la celebració de la nit més curta de l'any el donarà l'arribada de la flama del Canigó a Tarragona el dia 23 a les 19 h. Des del pont del Francolí recorrerà els carrers de Ramón y Cajal i de Pere Martell per arribar al Serrallo, on els Diables Voramar amb la Víbria i la Vibrieta rebran la flama, faran la proclama, encendran la foguera i cremaran el Ninot.A la nit, els grups de foc de la ciutat tornaran a ser els protagonistes indiscutibles de la Cercavila de Foc que recorrerà des de la Mitja Lluna i fins a la plaça Corsini, passant pel carrer d'Unió, la Rambla Nova i els carrers de Fortuny i del Governador González. Com a novetat d'enguany, els grups de foc seran els portants de la Flama del Canigó durant el cercavila per tal d'encendre finalment la foguera de la plaça del Mercat i cremar el Ninot.Seguidament, a mitjanit, els grups musicals La Prole Band i Star Wyas faran vibrar la plaça Corsini amb les seves versions en les revetlles més esperades.El dia 24 a la plaça de la Font, les quatre colles castelleres de la ciutat faran la primera diada estival amb el sistema de rondes a la tarragonina. A la nit, a la Baixada de la Peixateria i al Cós del Bou, la Colla Jove Xiquets de Tarragona donaran la benvinguda a l'estiu 2022 amb un sopar popular a la fresca i una festa de Sant Joan amb el grup de versions Popurris Band.Prèviament a les diades, hi ha actes previs que comencen el pròxim dissabte dia 18. Després de l'èxit de la primera edició l'any 2019, torna la fira Aproxima't que, de la mà de la Sageta de Foc, fomenta els productes artesans locals i de proximitat d'alimentació, beguda i cosmètica natural del Camp de Tarragona. A més, hi haurà diverses activitats durant el dia al voltant del consum responsable: xerrades, taula rodona, tallers, música d'ambient i degustació de productes.A la Capsa de Música, en el marc del Dia Internacional de la Música, l'Associació de Músics de Tarragona organitza el concert Tribut al Soul.A Sant Pere i Sant Pau se celebrarà la cercavila de foc infantil amb el Ball de Diables, el Drac, el Bou, la Víbria i el Griu.A la nit, des de la plaça del Fòrum i fins als jardins de la Casa de la Festa, el Ball de Serrallonga, la Colla de Diables Voramar del Serrallo i la Víbria de Tarragona acompanyats de la xaranga Band Tocats! faran la Desvetlla dels Ninots de les Fogueres. En acabar, a mitjanit, es farà un tastet popular de la primera mamadeta de la temporada.Diumenge, 19 de juny, la celebració del Corpus recupera el seu format habitual amb l'Ou com balla a la font del claustre de la Catedral i l'ofici religiós. Des del Pla de la Seu i després de dos anys d'absència, tornarà a sortir el Seguici de Corpus amb el Magí de les Timbales, els Gegantons Negritos, els Gegants Moros i els Gegants Vells acompanyats dels grallers dels Quatre Garrofers, Els Bordons i Pelacanyes. El seguici acabarà amb una tanda de lluïment a la plaça de la Font. També aquella tarda, a la Rambla Nova, el Casal Tarragoní commemorarà el Dia Universal de la Sardana amb una ballada.El vespre de dimarts 21 de juny, en el marc del Dia Internacional de la Música, la Coordinadora de Corals de Tarragona organitza una cantada de fins a tretze agrupacions musicals locals a diferents espais de la ciutat com l'Antiga Audiència, l'església de Sant Miquel i l'església de la Trinitat, per finalment, cantar conjuntament a la catedral.Es pot consultar la programació detallada al següent